LoJack all’Automotive Dealers Day 2023 di Verona

LoJack Italia presenta innovative soluzioni di mobilità connessa all'Automotive Dealer Day per semplificare, fidelizzare e incrementare la profittabilità

LoJack Italia, società leader nel settore delle soluzioni telematiche per l’Automotive e nel recupero dei veicoli rubati, sarà presente all’Automotive Dealer Day di Verona per presentare le sue nuove soluzioni avanzate di mobilità connessa. Durante l’evento, LoJack Italia premierà alcuni dei suoi dealer partner come “Best Performer 2022“, in riconoscimento alla capacità di integrare l’approccio strategico di LoJack nei processi di vendita e di sviluppare soluzioni che soddisfano le esigenze del mercato in evoluzione. Infomotori è curiosa di verificare quanti dei premiati siano stati selezionati dalla testata giornalistica fondata nel 1996 fra i suoi Top Dealers Italia che a breve saranno protagonisti della prima GUIDA cartacea (e digitale) Top Dealers Italia 2023-24 con presentazione presso il Museo Fratelli Cozzi…

L’obiettivo principale di LoJack è semplificare la gestione delle attività dei concessionari, fidelizzare i clienti e aumentare la profittabilità. A tal fine, LoJack ha sviluppato la piattaforma SmartDealer, che offre soluzioni di connected intelligence integrate. Queste soluzioni consentono ai concessionari di gestire in modo più efficiente le operazioni quotidiane, offrire un servizio di assistenza migliore ai clienti e aumentare le opportunità di contatto durante l’anno.

La piattaforma SmartDealer fornisce una serie di strumenti e funzionalità che aiutano i concessionari a migliorare la loro efficacia operativa. Tra queste soluzioni vi sono l’integrazione con i sistemi di gestione dei clienti (CRM) esistenti, il monitoraggio delle attività e dei dati dei veicoli, la gestione delle richieste di assistenza e l’automatizzazione dei processi amministrativi. Queste funzionalità consentono ai concessionari di ottimizzare i flussi di lavoro, ridurre i tempi di risposta e migliorare l’esperienza complessiva del cliente.

Un aspetto importante delle soluzioni di LoJack è la capacità di offrire ai concessionari servizi ad alta marginalità. Grazie alla piattaforma SmartDealer, i concessionari possono offrire ai propri clienti una gamma di servizi aggiuntivi, come il monitoraggio remoto dei veicoli, il controllo degli avvisi di manutenzione e l’assistenza stradale. Questi servizi non solo generano entrate aggiuntive per i concessionari, ma offrono anche ai clienti una maggiore tranquillità e sicurezza durante l’utilizzo dell’auto.

Inoltre, la tecnologia telematica e i servizi software forniti da LoJack, in collaborazione con CalAmp, permettono di creare soluzioni innovative e facilmente accessibili per i partner del settore Automotive, le compagnie assicurative, le società di noleggio e i loro clienti finali. La connessione intelligente offerta da LoJack consente di monitorare costantemente lo stato dei veicoli, raccogliere dati di telemetria e fornire informazioni preziose per il miglioramento delle prestazioni e della sicurezza dei veicoli.

L’Automotive Dealer Day di Verona rappresenta un’importante opportunità per LoJack di presentare le sue ultime innovazioni e di condividere le best practice con i professionisti del settore. Infomotori.com sarà presente all’evento per seguire da vicino le novità più innovative, tra cui sicuramente quelle di LoJack.

La partecipazione alla manifestazione conferma l’impegno di LoJack nel fornire soluzioni all’avanguardia per il settore automotive. Grazie alla sua vasta esperienza nel recupero dei veicoli rubati e alla partnership con CalAmp, LoJack si posiziona come leader nel campo delle soluzioni telematiche e dei servizi innovativi.

In conclusione, LoJack Italia si presenta come un partner affidabile per i concessionari e i clienti nel campo della gestione automobilistica. Attraverso la sua piattaforma SmartDealer e le soluzioni di connected intelligence, LoJack offre strumenti avanzati per semplificare le attività dei concessionari, fidelizzare i clienti e migliorare la profittabilità. Con la sua esperienza consolidata nel settore e il focus sull’innovazione continua, LoJack continua a guidare la trasformazione del settore automotive verso un futuro connesso e intelligente.