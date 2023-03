Lynk & Co 08: immagini ufficiali del nuovo SUV elettrico

Forme massicce e futuristiche, piattaforma CMA Volvo e motorizzazioni ibride plug-in: ecco quello che sappiamo sulla nuova Lynk & Co 08

Debutterà ufficialmente tra qualche giorno, precisamente il 25 marzo, ma per fortuna possiamo darvi oggi un’anteprima grazie ad alcune foto ufficiali che sono state rilasciate dalla Casa madre. A breve Lynk & Co, nuovo brand gestito da Geely in collaborazione con Volvo, presenterà il nuovo SUV ibrido Lynk & Co 08, che andrà ad alimentare la gamma attuale proponendo un pacchetto davvero interessante sia dal punto di vista estetico che meccanico.

Come potete osservare anche voi dalle immagini in gallery, la nuova Lynk & Co 08 si caratterizzerà per forme massicce ma allo stesso tempo discretamente contenute, dal momento che la sua lunghezza totale non supererà i 4,7 metri. All’anteriore spicca la firma luminosa di nuova concezione con luci LED e DRL, mentre lateralmente una delle caratteristiche più interessanti è la presenza di maniglie a scomparsa sulle portiere, profondamente scavate nella parte inferiore per dare un senso di maggior prestanza “fisica” all’intero veicolo.

Passando nell’abitacolo, la nuova Lynk & Co 08 giocherà le sue carte sul massimo minimalismo della plancia dove troveranno posto essenzialmente il volante e il gigantesco schermo dell’infotainment centrale. Dal punto di vista meccanico, infine, ci aspettiamo l’utilizzo della piattaforma CMA già impiegata da Volvo con powertrain prima ibride plug-in e poi, probabilmente, anche 100% elettriche.