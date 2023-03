Maserati: a racing life è il nuovo film che racconta la storia del Tridente

Iervolino & Lady Bacardi Entertainment (ILBE) produrrà il film di un'altra icona della Motor Valley: Maserati. Ecco le prime informazioni rivelate dalla casa produttrice.

Dopo Lamborghini, anche Maserati avrà il suo film. Con il nome di “Maserati: a racing life”, la pellicola sarà dedicata alla storia dei fratelli Maserati: Alfieri, Ettore ed Ernesto.

Il nuovo film è stato creato da Iervolino & Lady Bacardi Entertainment (ILBE), una società attiva nella produzione di contenuti cinematografici e televisivi. Andrea Iervolino, CEO dell’azienda, ha affermato che tutto il team è orgoglioso di produrre un nuovo film che racconta la storia di un’altra casa automobilistica ambasciatrice del made in Italy in tutto il mondo e della Motor Valley.

“Maserati: a racing life” parlerà di un successo imprenditoriale italiano, come già visto in Lamborghini – The Man Behind The Legend e in quello dedicato a Ferrari. “Ci tengo a sottolineare che stiamo vivendo un grande momento di fermento, in varie direzioni, e mi auguro di proseguire al meglio insieme al mio team”, ha commentato Iervolino.