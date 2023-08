Maserati MCXtrema: ecco il nome dell’auto da pista più potente del Tridente

Maserati ha svelato ufficialmente il nome della sua nuova auto da corsa non omologata per la strada: Maserati MCXtrema. Sarà presentata il 18 agosto in occasione della Monterey Car Week 2023.

L’attesa è quasi finita per la Maserati MCXtrema, la nuova auto da corsa (non omologata per l’uso stradale) del Tridente e dotata di ben 740 CV di potenza. Questo mostro da pista, noto in precedenza come Project24, rompe completamente i vecchi schemi, distinguendosi con caratteristiche innovative e di alto livello.

Il nome MCXtrema è un tributo diretto all’iconica Maserati MC20, il modello base da cui è stato sviluppato. La MC20, la supercar per eccellenza dello storico marchio modenese orgogliosamente realizzata in Italia, ha segnato l’inizio di una nuova era per Maserati.

MCXtrema, tuttavia, non solo evoca il modello di partenza, ma mette anche in evidenza l’importante eredità sportiva di Maserati Corse (MC), mettendo in risalto il carattere estremo di questa meravigliosa creatura.

È prevista la produzione di soli 62 esemplari

Solo 62 fortunati possessori in tutto il mondo avranno l’opportunità di mettersi al volante del nuovo bolide del Tridente. Dedicata agli appassionati di auto da corsa e ai gentleman driver che ambiscono all’eccellenza, è stata ideata per lasciare un’impronta indelebile, ravvivando la passione per le gare più estreme.

La nuova Maserati MCXtrema è pronta a sfrecciare sui circuiti di tutto il mondo durante le sessioni private, stupenda con il suo design raffinato e le sue prestazioni di altissimo livello. Maserati svelerà ufficialmente il suo nuovo capolavoro il 18 agosto, durante la Monterey Car Week di quest’anno al The Quail.