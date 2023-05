Maxi-Cosi presenta la nuova campagna con Alice Campello

L’influencer, che ha già utilizzato i prodotti Maxi-Cosi per tutti i suoi figli apprezzandone la qualità oltre che l’eleganza del design, ha scelto per l’ultima arrivata, la piccola Bella, il trio Maxi-Cosi Leona² Luxe

Maxi-Cosi, il brand leader nelle soluzioni di trasporto sicure per neonati e bambini, ha scelto come testimonial l’imprenditrice e modella Alice Campello, volto noto dei social nonché mamma di quattro bimbi.

L’influencer, che ha già utilizzato i prodotti Maxi-Cosi per tutti i suoi figli apprezzandone la qualità oltre che l’eleganza del design, ha scelto per l’ultima arrivata, la piccola Bella, il trio Maxi-Cosi Leona² Luxe, passeggino versatile e flessibile ideale per le uscite quotidiane in città.

Il design compatto e leggero e il comfort della seduta rendono Maxi-Cosi Leona² Luxe il perfetto alleato di ogni genitore. Inoltre, la possibilità di combinarlo con navicella e seggiolino auto fa sì che il passeggino sia specificatamente appropriato per tutte le tipologie di spostamento con un neonato, dalla passeggiata ai viaggi in macchina.

In particolare, il trio Maxi-Cosi Leona² si presta perfettamente per l’adattamento al nuovo ovetto Maxi-Cosi Pebble 360 Pro, la grande novità del marchio. Agganciato sulla base FamilyFix 360 Pro, caratterizzata dalla rivoluzionaria tecnologia SlideTech™, Pebble 360 Pro ruota e scorre verso il genitore fuori dalla vettura per offrire più spazio per far salire e scendere il bambino dall’auto. L’ovetto è la soluzione ideale per garantire comfort al bebè sia come seggiolino in auto che come complemento del passeggino e, grazie all’innovativa tecnologia Maxi-Cosi SlideTech™, consente di evitare mal di schiena, colpi alla testa e fatica al genitore durante l’utilizzo quotidiano in macchina.

“Maxi-Cosi rende molto più facile mettere e togliere i miei bimbi dall’auto ogni giorno” ha dichiarato un’entusiasta Alice Campello. “Aggancio il seggiolino Pebble 360 Pro sulla base FamilyFix 360 Pro, lo faccio scorrere nell’auto, lo giro in senso contrario di marcia…e siamo pronti a partire! Adoro poi il fatto che Pebble 360 Pro si reclina in posizione sdraiata, così la bimba può dormire comodamente, sia quando siamo in auto sia a spasso col passeggino Leona² Luxe”.

Affidabile, elegante e super confortevole, Maxi-Cosi Leona² Luxe è il passeggino adatto sin dalla nascita, così da permettere a ogni genitore e bebè di iniziare subito a esplorare il mondo insieme.