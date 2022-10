Mazda CX-80: il SUV sette posti al debutto nel 2023

Il nuovo SUV top di gamma del marchio giapponese si chiamerà CX-80 e vanterà motorizzazioni mild-hybrid e plug-in hybrid

Dopo la CX-60 (che abbiamo testato a fondo nella nostra prova su strada), la gamma SUV del marchio Mazda si espanderà presto con un nuovo modello ancora più grande e spazioso: ci stiamo riferendo alla futura CX-80, in arrivo durante il 2023 come confermato dalla divisione britannica della Casa giapponese in un comunicato stampa che lascia spazio a diverse congetture sulle sue potenzialità e caratteristiche distintive.

La Nuova Mazda CX-80 condividerà diversi elementi con la più “piccola” CX-60, differenziandosi tuttavia per le dimensioni (la lunghezza totale arriverà intorno ai 5 metri) e per il fatto che il bagagliaio sarà ridotto (anche se non di molto) per far posto alla terza fila di sedili. Lato motorizzazioni, il comunicato afferma che la gamma metterà a disposizione inizialmente un sei cilindri 3.0 Litri a benzina e un 3.3 Litri diesel e-Skyactiv D di tipo mild-hybrid, anche se è molto probabile il successivo arrivo in Europa anche della variante ibrida plug-in già vista sulla CX-60 e accreditata di 327 CV, 500 Nm di coppia e una batteria da 17,8 kWh per 60 km di autonomia in elettrico. Staremo a vedere…