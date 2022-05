Mercedes Classe E 2022: la nuova versione speciale si chiama “Night Edition”

Il pacchetto Night Edition per le Classe E sia con carrozzeria Coupé che Cabrio è disponibile in Germania con prezzi da 5.295,50 fino a 9.222,50 Euro

Dopo averlo proposto sulla Classe A e, nel 2021, sulla GLC, il marchio Mercedes-Benz ha deciso di dare ancora più valore al suo speciale allestimento Night Edition portandolo anche sulla nuova Classe E 2022. Si tratta di un pacchetto opzionale per il momento disponibile solo sul mercato tedesco e che può essere acquistato per donare ancora più qualità ed eleganza alla berlina della Casa della Stella a Tre Punte, sia nella versione Coupé che in quella Cabrio.

Quali sono i suoi punti di forza? Innanzitutto i giochi di luce chiaro-scuro che è in grado di creare facendo leva su tutti gli elementi aggiuntivi che include di serie, tra i quali i cerchi multirazze neri da 20 pollici AMG con finitura diamantata e i terminali di scarico bruniti. Passando poi nell’abitacolo, le peculiarità dell’allestimento Night Edition si possono circoscrivere al rivestimento in pelle Artico della plancia con impunture a contrasto, ai sedili anteriori riscaldati in ecopelle Artico e microfibra Dinamica (eventualmente selezionabili a richiesta in pelle Nappa) e alla speciale consolle centrale in legno di frassino a poro aperto con badge specifico “Night Edition” in alluminio lucidato.

I pannelli sotto-portiere, inoltre, sono retroilluminati e i tappetini riportano la scritta “Night Edition”, aggiungendosi al volante AMG Line e al cielo del tettuccio rivestito di nero. Le nuove Mercedes Classe E possono essere ordinate fin da subito con l’allestimento Night Edition di serie, mentre a richiesta lo stesso pacchetto può essere acquistato come optional successivo con prezzi a partire da 5.295,50 Euro fino a 9.225,50 Euro, da individuare a seconda della versione (Coupé o Cabrio) e dell’allestimento selezionato in fase di acquisto.