Mercedes Classe E Wagon 2024: debutta ufficialmente la nuova generazione

La nuova Mercedes Classe E Wagon è stata presentata ufficialmente con diverse novità rispetto alla precedente generazione, seguendo le caratteristiche della versione berlina. Sarà disponibile sin da subito anche come ibrida plug-in.

Mercedes ha finalmente presentato la nuova generazione della Mercedes Classe E Wagon. Come la berlina, anche la sw prosegue la lunga storia dei modelli della Classe E classica e allo stesso tempo getta un ponte verso gli innovativi trendsetter di Mercedes-EQ attraverso un design rinnovato.

La vettura si distingue fin da subito per le sue proporzioni, caratterizzate da uno sbalzo anteriore breve, da un lungo cofano motore con powerdome, da un passo allungato e da uno sbalzo posteriore equilibrato.

Inoltre, grazie al suo profilo laterale originale, la Classe E Wagon 2024 si distingue sicuramente dalla concorrenza. Le sue linee caratteristiche la dipingono come un modello sportivo e raffinato allo stesso tempo.

Una superficie simile al Black Panel collega la mascherina del radiatore ai fari. Questo inserto decorativo in nero lucido ricorda visivamente i modelli 100% elettrici EQ. In base all’allestimento scelto, la mascherina 3D del radiatore può essere progressiva o classica.

La gamma si compone di tre allestimenti

Disponibile negli allestimenti Avantgarde, Exclusive e AMG Line, troviamo su richiesta una cornice cromata della mascherina del radiatore retroilluminata da fibre ottiche. La nuova Classe E Wagon prevede fari a LED High Performance di serie mentre, come optional, troviamo il Digital Light con o senza funzione di proiezione.

Tutti i fari offrono un design diurno e notturno inconfondibile e sono abbinati a DRL nella forma a sopracciglio tipica della Stella di Stoccarda. La parte posteriore della nuova Classe E Wagon è caratterizzata da elementi cromati e da gruppi ottici in due parti dal design moderno.

Troviamo anche un vano bagagli con ampia apertura che può essere utilizzato in diversi modi per accontentare più utenti. Le parti luminose della fiancata e del cofano del bagagliaio dei gruppi ottici posteriori sono collegate tra loro visivamente, accentuando maggiormente la larghezza della coda.

La nuova generazione è più lunga di 28 mm

Rispetto alla precedente generazione, la Mercedes Classe E Wagon 2024 è 28 mm più lunga. Ciò significa condizioni di abitabilità ulteriormente migliorate per i passeggeri posteriori. Lo spazio ai gomiti nel vano posteriore arriva a 1519 mm (+25 mm) mentre il passo è ora di 2961 mm (+22 mm).

In questo modo, i passeggeri posteriori dispongono di più spazio a livello delle ginocchia (84 mm, +9 mm) e delle gambe (934 mm, +15 mm). Il vano di carico propone una capacità standard di 615 litri, che può arrivare fino a 1830 litri. La versione ibrida plug-in, invece, propone 460 litri come standard e arriva a 1675 litri.

Gli schienali dei sedili posteriori sono frazionati e ribaltabili nel rapporto 40:20:40. Di serie abbiamo il portellone posteriore Easy Pack che si apre e si chiude comodamente con il tasto sulla chiave di accensione, con l’interruttore presente nella portiera lato guida oppure con la maniglia di sbloccaggio sul portellone posteriore stesso. La copertura avvolgibile e la rete divisoria avvolgibile sono realizzate in due parti ed entrambe sono riposte all’interno di un proprio alloggiamento.

All’interno c’è l’MBUX Superscreen

La nuova Classe E Wagon vede protagonista al suo interno l’MBUX Superscreen con un’ampia superficie in vetro che si estende su tutta la linea fino al display centrale. Le versioni senza display per il passeggero anteriore presentano un ampio elemento decorativo che si estende fino al centro.

Nella parte anteriore e integrato uno scomparto portaoggetti con coperchio e portabevande nell’elemento decorativo tridimensionale mentre nella parte posteriore della console centrale c’è un morbido bracciolo imbottito.

Tutti i motori hanno di serie la tecnologia mild hybrid

Come anticipato poco fa, la nuova generazione della station wagon tedesca è disponibile in una versione ibrida plug-in già dal lancio. I motori a combustione interna prevedono unità a quattro e a sei cilindri, sia diesel che a benzina.

Oltre ad avere la sovralimentazione tramite turbocompressore, troviamo l’assistenza intelligente con alternatore/starter integrato (ISG). Quindi, tutti i modelli propongono di serie la tecnologia mild hybrid. Grazie ad una nuova batteria, la potenza del motore elettrico è ora di 23 CV (17 kW) anziché 20 CV (15 kW) mentre la coppia massima è di 205 Nm.

La variante PHEV offre oltre 100 km di autonomia in modalità 100% elettrica nel ciclo WLTP e, secondo Mercedes, è in grado di circolare per diversi giorni in modalità EV senza utilizzare il propulsore a benzina. Non è finita qui poiché la Stella a tre punte prevede di ampliare ulteriormente la gamma ibrida plug-in con powertrain a gasolio.

Le sospensioni hanno di serie il sistema Agility Control

Infine, la Mercedes Classe E Wagon 2024 promette una guida precisa grazie alle ruote anteriori presenti su quattro bracci ciascuna. Sull’asse posteriore troviamo un asse a bracci multipli nella configurazione a cinque bracci, che garantisce una buona qualità nel controllo delle ruote e una stabile direzionalità in rettilineo.

Anteriormente, le molle e gli ammortizzatori sono combinati in un unico montante telescopico mentre le sospensioni rispondono con una sensibilità conseguente. Tutti i veicoli mild hybrid propongono di serie sospensioni a molla in acciaio Agility Control con sistema di ammortizzazione selettivo e asse posteriore con sospensioni pneumatiche.