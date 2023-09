Nuova Mercedes Classe E All-Terrain: svelata l’ultima generazione della sw off-road

Mercedes amplia la gamma dell'ultima generazione della Classe E con la presentazione della nuova Mercedes Classe E All-Terrain al Salone di Monaco 2023. Arriverà nelle concessionarie nel primo trimestre del prossimo anno.

Se siete alla ricerca di una vettura che unisca classe, funzionalità ed esperienza di guida off-road, non cercate oltre: la nuova Mercedes Classe E All-Terrain è la risposta. Svelata in anteprima mondiale al Salone di Monaco 2023 (IAA Mobility 2023), la nuova station wagon off-road è pronta a far parlare di sé quando sarà disponibile nelle concessionarie nel corso del primo trimestre del 2024.

Un dettaglio fondamentale è l’innovativo sistema di trazione integrale 4Matic, che diventa ancora più versatile grazie alla modalità di guida Off-Road. Il comfort durante le escursioni in terreni sconnessi è garantito dall’assetto AirMatic di serie.

Per aumentare ulteriormente la praticità in fuoristrada, la Stella di Stoccarda ha introdotto un display specifico per la guida off-road e la tecnologia “cofano trasparente” integrata nella telecamera a 360°.

Vanta diverse caratteristiche estetiche dedicate

Esteticamente, la nuova Classe E All-Terrain esibisce un look inconfondibile, con un frontale distintivo che include una griglia esclusiva e dei bumper speciali. Gli elementi in cromo lucido sia anteriori che posteriori, unitamente ai passaruota in grigio scuro, rafforzano la robustezza del design.

Per quanto riguarda le dimensioni, la nuova generazione vanta una lunghezza di 4950 mm e una larghezza di 1904 mm mentre l’altezza è di 1497 mm. I cerchi di serie misurano 18”, con pneumatici 235/55 R 18, ma sono disponibili opzioni fino a 20”.

Rispetto al modello precedente, Mercedes ha ampliato la larghezza di 28 mm, offrendo così 1519 mm di spazio per i gomiti ai passeggeri posteriori. Il passo è aumentato di 22 mm, portandolo a 2961 mm, migliorando così l’abitabilità in termini di spazio per le gambe dei passeggeri posteriori.

Propone fino a 1830 litri di capacità di carico

Per chi è preoccupato per la capacità di carico, sappiate che questa vettura non vi deluderà. Il vano bagagli offre una capacità variabile da 615 a 1830 litri, a seconda delle esigenze. Per la versione ibrida plug-in, la capacità di carico è compresa tra 460 e 1675 litri.

I sedili posteriori possono essere ripiegati con una divisione 40:20:40 e sono controllati da pulsanti posizionati ai lati dei poggiatesta posteriori. Il portellone posteriore Easy-Pack di serie offre una comodità aggiuntiva, permettendo l’apertura e la chiusura con un semplice tocco di un pulsante.

Gli elementi di design negli interni, come i pedali sportivi in acciaio inox AMG e i tappetini con logo All-Terrain, completano il quadro di questa vettura eccezionalmente versatile.

Offre una ricca dotazione di serie

Quando parliamo della nuova Mercedes Classe E All-Terrain, il primo aspetto che merita una menzione particolare è la sua dotazione di serie con il sistema di sospensioni AirMatic. Questa tecnologia all’avanguardia unisce campane ad aria con ammortizzatori ADS+ adattivi, garantendo una reattività senza paragoni su qualsiasi terreno.

Attraverso sensori avanzati e algoritmi, il sistema adatta automaticamente le caratteristiche degli ammortizzatori a ciascuna ruota, sia in compressione che in estensione, assicurando un’esperienza di guida fluida e confortevole.

Ciò significa che gli urti causati da ostacoli o asperità del terreno su una singola ruota non influiscono sull’asse completo, né sull’abitacolo.

La gestione automatica del livello di AirMatic mantiene una costante altezza da terra, indipendentemente dal carico del veicolo. Al raggiungimento di 120 km/h, il sistema Comfort abbassa automaticamente il veicolo di 15 mm per ottimizzare l’efficienza aerodinamica e ridurre il consumo di carburante.

Una gamma completa di motori

Al lancio sul mercato, i fan della All-Terrain avranno tre motori tra cui scegliere: diesel, benzina e ibrido plug-in. I modelli a combustione interna sono alimentati da motori a quattro e a sei cilindri appartenenti alla gamma FAME.

Le varianti diesel e benzina hanno la tecnologia mild hybrid grazie all’integrazione del potenziamento intelligente e di un generatore di avviamento integrato (ISG) che affianca il turbocompressore. Una nuova batteria incrementa la potenza del propulsore elettrico da 20 a 23 CV (15-17 kW) e la coppia massima a 205 Nm.

Per chi sceglie la versione PHEV, la casa automobilistica tedesca offre una potenza elettrica di 129 CV (95 kW) e un’autonomia fino a 100 km in modalità 100% elettrica nel ciclo WLTP. Questo consente di percorrere anche tratti fuoristrada su strade non asfaltate senza utilizzare il motore a combustione.

Il motore elettrico sincrono ad eccitazione permanentemente garantisce alte densità di potenza mentre la coppia massima di 440 Nm è disponibile fin dall’inizio, assicurando un’accelerazione rapida e performante. La velocità massima in modalità EV è di 140 km/h.

Tanta tecnologia di ultima generazione a bordo

Il cuore dell’esperienza digitale nella nuova Classe E All-Terrain è indubbiamente il suo pannello strumenti. Se si opta per lo schermo per il passeggero anteriore opzionale, l’MBUX Superscreen si estende dalla console centrale, formando un unico vetro ampio e integrato.

In alternativa, un elemento di rifinitura di grandi dimensioni domina la console centrale, dando l’impressione che il display centrale sia sospeso nell’aria sopra una superficie concava.

La vera magia inizia quando si attiva la modalità Off-Road. In questa impostazione, sia il display del conducente che quello centrale passano alla schermata dedicata. Questa offre dati facilmente leggibili e controlli intuitivi.

Associata alla telecamera a 360°, la funzione di “cofano trasparente” permette al guidatore di vedere ostacoli come massi o buche profonde in anticipo, facilitando manovre evasive.

Dettagli interni che fanno la differenza

Il design degli interni è ulteriormente esaltato dalla striscia luminosa dell’illuminazione ambientale attiva, che attraversa la parte anteriore del pannello strumenti. Questo elemento luminoso crea un senso di spazio e continuità, estendendosi dal parabrezza ai montanti e poi alle portiere.

Le funzioni dei sedili e l’apertura della portiera sono gestite da un gruppo di comandi fluttuante posizionato in alto sui pannelli delle portiere, conferendo una sensazione di spaziosità e modernità.

La console centrale è progettata come un’unica unità che segue una linea retta dal basso del pannello strumenti. Includendo un vano portaoggetti con coperchio e portabicchieri, questa struttura tridimensionale ospita anche un comodo bracciolo imbottito nella sua parte posteriore.

Un elemento di rifinitura concavo fa da ponte tra il pannello della porta centrale e il bracciolo, conferendo un senso di continuità e fluidità all’intero abitacolo.

Un nuovo livello di intrattenimento

La Stella di Stoccarda ha superato sé stessa con le funzionalità di intrattenimento. Grazie a un’architettura elettronica governata più dal software che dall’hardware, la Mercedes Classe E All-Terrain di ultima generazione è dotata del pacchetto di intrattenimento MBUX Entertainment Plus.

Questo sistema, potenziato da un processore centralizzato, offre servizi Mercedes me connect e un pacchetto dati di un fornitore terzo, con una connessione che può arrivare fino alla tecnologia wireless 5G a seconda del mercato.

C’è anche la possibilità di utilizzare la Digital Key. Grazie alla compatibilità con iPhone ed Apple Watch, gli utenti possono sbloccare e avviare l’auto utilizzando solamente il loro dispositivo mobile, previo abbinamento attraverso il servizio Mercedes me connect. Questo non è tutto: è anche possibile condividere l’accesso al veicolo inviando un invito digitale a familiari e amici.

La gestione delle autorizzazioni è altrettanto flessibile. Il proprietario principale dell’account Mercedes me può assegnare diritti specifici agli utenti invitati, limitando ad esempio l’accesso soltanto all’abitacolo o consentendo anche la guida.

Il sistema è in grado di riconoscere fino a 16 utenti condivisi. Questa funzione è disponibile in mercati in cui i servizi Mercedes me connect sono attivi e la vettura può essere preconfigurata per questa opzione aggiungendo il pacchetto Keyless-Go.

Spostando la nostra attenzione all’interno dell’abitacolo, la Stella a tre punte ha introdotto il nuovo sistema di illuminazione ambientale attiva con visualizzazione sonora. Gli occupanti possono godere di un’esperienza multisensoriale: ascoltare la musica o i suoni di film e applicazioni, sentirli grazie ai trasduttori sonori-risonanti dell’impianto audio Burmester 4D opzionale o anche “vederli”. Infatti, il sistema visualizza i pattern sonori attraverso la striscia luminosa dell’illuminazione ambientale.

L’esperienza di intrattenimento per il passeggero anteriore è altamente personalizzabile. Il display opzionale consente di guardare contenuti dinamici come la TV dal vivo o servizi di streaming. Un filtro privacy basato su telecamera riduce automaticamente la luminosità del display per minimizzare le distrazioni per il conducente.

Applicazioni di terze parti e funzionalità multimediali

Nella Classe E All-Terrain di ultima generazione, il produttore tedesco ha introdotto una nuova piattaforma software che permette l’installazione di applicazioni di terze parti. Tra queste, troviamo TikTok, Angry Birds, Webex, Zoom, Vivaldi browser e Pocket Casts.

Inoltre, una fotocamera per selfie e video – parte dell’opzionale MBUX Superscreen – è posizionata sulla parte superiore del cruscotto. Quando la vettura è ferma, il conducente può utilizzare strumenti di videoconferenza come Webex o scattare selfie e/o girare video.

Per finire, l’esperienza utente è resa ancora più intuitiva grazie alla funzione Just Talk del sistema MBUX. Questa permette di attivare il controllo vocale intelligente senza dover dire “Hey Mercedes”. Un microfono rosso appare sul display per indicare che il sistema è pronto a ricevere comandi.

Nell’ambito delle auto di lusso, la nuova Mercedes Classe E All-Terrain stabilisce nuovi standard grazie all’integrazione avanzata dell’intelligenza artificiale (AI) e a una gamma di programmi per il benessere e la sicurezza del conducente.

Comfort e benessere di tutt’altro livello

Per quanto riguarda il benessere a bordo, la casa tedesca offre un programma completo di wellness chiamato Energizing Comfort. Il sistema include anche il consiglio personalizzato dell’Energizing Coach.

Inoltre, il marchio tedesco introduce la climatizzazione automatica Thermotronic con Digital Vent Control come optional. Questa tecnologia, automaticamente le bocchette di ventilazione anteriori in base alle impostazioni di ventilazione desiderate, che possono essere personalizzate per ogni sedile del veicolo.

Quando si parla di sistemi di assistenza alla guida, la Mercedes Classe E All-Terrain 2024 non è seconda a nessuno. La dotazione standard comprende il pacchetto Parking con retrocamera, l’assistente alla frenata attiva, l’assistente al mantenimento della corsia e il Distronic per il controllo della distanza.

Per chi desidera ulteriori funzionalità, il pacchetto Driving Assistance Plus offre componenti come l’Active Steering Assistant. Se questo sistema non è più disponibile a causa di segnaletica stradale poco chiara, il volante vibra per avvisare il conducente.

Infine, diversi componenti della Classe E All-Terrain 2024 sono parzialmente realizzati con materiali ecologici, come prodotti riciclati e materie prime rinnovabili. Ad esempio, il tessuto dei sedili di base è una miscela di lana d’alpaca non tinta e materiale riciclato.