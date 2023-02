Mercedes aggiunge TikTok sull’infotainment della Nuova Classe E

Il social network più in voga del momento è stato integrato nel sistema multimediale MBUX Superscreen della Classe E 2023

Prossimamente il marchio Mercedes presenterà il restyling della Nuova Classe E 2023, che tra le altre novità integrerà per la prima volta un sistema infotainment MBUX “Superscreen” aggiornato e ancora più interconnesso grazie alla presenza del social network più in voga del momento. Ci stiamo riferendo alla piattaforma di TikTok, che potrà essere visualizzata sullo schermo principale presente sulla plancia e anche su quello dedicato al passeggero anteriore, come si può notare dalle prime immagini rilasciate in anteprima dalla Casa tedesca.

TikTok avrà inoltre compagnia perchè nel pacchetto dell’MBUX Superscreen della nuova Mercedes Classe E 2023 faranno parte anche altre app per trascorrere il tempo in auto, come il videogioco Angry Birds, Zoom, Webex e tante altre, ovviamente scaricabili dai rispettivi store una volta effettuata la connessione con le tecnologie Apple CarPlay e Android Auto. Il quadro strumenti dedicato al guidatore, invece, avrà due grafiche intercambiabili chiamate Classic (con tachimetro e contagiri) e Sporty (a tema rosso con contagiri in primo piano). Come accade con Tesla, tuttavia, TikTok e il resto delle app potranno essere utilizzate solo a vettura ferma: ne sapremo di più quando la vettura sarà ufficialmente presentata nei prossimi mesi.