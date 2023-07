Mercedes si affida a ChatGPT per snellire i processi produttivi

ChatGPT entra a far parte dell'ecosistema digitale di produzione di Mercedes con l'obiettivo di supportare tutti i dipendenti del reparto produttivo nell'identificazione di errori e in tanto altro ancora.

Mercedes continua a rafforzare la sua posizione come pioniere nel campo dell’innovazione tecnologica. L’azienda è in prima linea nell’adozione dell’intelligenza artificiale (AI), avvalendosi del potenziale di ChatGPT per amplificare la capacità dei propri strumenti intelligenti all’interno del suo ecosistema digitale di produzione MO360.

La casa automobilistica tedesca mira ad ottimizzare in modo significativo le analisi dei dati della produzione, dalla gestione della qualità al controllo degli errori. Con il supporto di ChatGPT, i dipendenti del reparto produttivo avranno a disposizione un’interfaccia universale basata sulla voce, creando un ambiente di lavoro più efficiente e agevole.

L’integrazione dell’AI nel sistema produttivo accelera vari processi fondamentali come l’identificazione e l’analisi degli errori, la gestione della qualità e l’ottimizzazione dei processi aziendali.

Per portare avanti questa rivoluzione digitale, la Stella di Stoccarda ha scelto di integrare ChatGPT tramite Azure OpenAI Service. Ciò le permetterà di sfruttare le potenti capacità della piattaforma cloud e AI di Microsoft.

Dalla rilevazione degli errori alla semplificazione dei dati

ChatGPT non solo identifica facilmente potenziali errori durante la produzione, ma è anche uno strumento di analisi automatizzato che consente un’integrazione intelligente dei dati di qualità provenienti da vari reparti.

Attraverso un dialogo guidato, ChatGPT supporta gli ingegneri del reparto qualità nella gestione dei dati, semplificando la presentazione e la valutazione complessa dei dati di produzione. Ciò rende i dati facilmente accessibili a tutti i dipendenti, indipendentemente dalla loro competenza in programmazione.

Un interlocutore digitale sempre a portata di mano

Una delle caratteristiche più rivoluzionarie di questa integrazione è la disponibilità di un interlocutore digitale per i dipendenti in ogni momento. Attraverso il portale self-service di MO360, i lavoratori possono accedere a ChatGPT su qualsiasi dispositivo aziendale, creando un flusso di lavoro efficiente e accessibile a livello globale.

L’integrazione di ChatGPT è stata resa possibile grazie a una stretta collaborazione con Microsoft. Attraverso Azure AI, Mercedes combina i modelli di AI generativa su larga scala con le competenze di sicurezza, privacy e affidabilità di grado enterprise di Azure.

Verso un futuro più efficiente e innovativo

Con l’introduzione di ChatGPT, la casa tedesca compie un importante passo avanti nel suo viaggio verso l’ottimizzazione della produzione. La possibilità di offrire ai dipendenti un modo nuovo e innovativo di interagire con i dati migliorerà sicuramente l’efficienza e la qualità in tutte le fasi del processo produttivo.

Questo rappresenta non solo un nuovo ed importante traguardo per Mercedes, ma anche un esempio di come l’intelligenza artificiale può essere impiegata per trasformare l’industria automobilistica.