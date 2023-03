Mercoledì 8 marzo sciopero dei mezzi pubblici: orari e informazioni

Stavolta le motivazioni riguardano il peggioramento della condizione generale di vita delle donne: interesserà tutte le principali città italiane

Un nuovo sciopero dei mezzi pubblici è all’orizzonte per la giornata di domani, mercoledì 8 marzo 2023: il trasporto pubblico delle principali città italiane si fermerà per 24 ore e stavolta le motivazioni, indette dai sindacati Cub, Cobas, Si Cobas, Slai Cobas, Sgb, Usb e Us, riguardano essenzialmente il peggioramento della condizione di vita lavorativa delle donne in questo particolare settore, che hanno quindi importanti risvolti anche nella loro vita familiare, sociale e culturale.

Lo sciopero interesserà innanzitutto la città di Roma, dove Atac, Cotral, Astral e Roma TPL incroceranno le braccia dalle 8:30 fino alle 17 e dalle 20 fino al termine del servizio. Lo stesso si può dire per Trenitalia, dove però saranno assicurate le fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 alle 21. Passando a Milano, lo sciopero toccherà sia il servizio pubblico ATM che i treni regionali di Trenord per tutte le 24 ore previste: ci potranno essere variazioni negli orari e cancellazioni delle corse, ad eccezione delle fasce di garanzia dalle 6 alle 9 e dalle 18 a fine servizio.

Per quanto riguarda Napoli lo sciopero inizierà già dalla serata di oggi, martedì 7 marzo, fino alle 21 di domani, mentre a Bologna e Ferrara (quindi in Emilia-Romagna) l’azienda Tper ha comunicato che il trasporto pubblico si fermerà dalle 8:30 alle 16:30 e dalle 19:30 fino al termine del servizio. Come per le altre città saranno assicurate le fasce di garanzia, mentre la differenza riguarderà lo stop anche del trasporto scolastico mattutino e pomeridiano.