MG: 2022 da record e un 2023 dalle grandi prospettive

Nel dicembre del 2022 MG EHS è entrata nella top ten delle ibride Plug-in. L'obiettivo di Saic Motor Italy Ringrazia per il2023 è l'1,5% di quota di mercato

Il 2022 è stato un anno ricco di soddisfazioni per MG, storico marchio dell’automobilismo che dal 2007 è entrato nella famiglia Saic Motor Italy. L’anno appena passato si è chiuso con una notevole crescita dell’organizzazione e della rete commerciale ma soprattutto per il riconoscimento ricevuto dai 7.375 clienti che hanno scelto MG.

MG: 2022 da record e un 2023 da protagonisti

La strategia MG nasce dalla volontà di giocare un ruolo significativo nella diffusione della mobilità sostenibile e rendere disponibili a tutti le più avanzate soluzioni di mobilità intelligente attraverso auto con un elevato value-for-money ma ben equipaggiate, di grande qualità e senza compromessi sulla sicurezza. Grazie a MG Pilot, la suite di sistemi di ausilio alla guida (ADAS), la gamma MG offre i più avanzati dispositivi di sicurezza attiva per vivere una grande esperienza di guida. “Vorrei innanzitutto ringraziare i clienti che con la loro scelta di acquisto hanno dimostrato fiducia nel brand che abbiamo l’onore di rappresentare, sono davvero orgoglioso del traguardo che abbiamo raggiunto sul mercato italiano con 7.375 unità.

In soli 12 mesi abbiamo moltiplicato quasi per otto volte il risultato del 2021 – ha detto Andrea Bartolomeo, Vice Presidente e Country Manager di Saic Motor Italy -. Inoltre un ringraziamento sincero va ai colleghi della squadra MG, un team giovane e motivato che ha dimostrato di credere in questo progetto e ha messo a servizio dell’azienda un impegno costante. E poi grazie davvero alla rete dei nostri partner commerciali, professionisti di livello che grazie alla comprovata esperienza e al ruolo strategico che hanno sul territorio ci hanno permesso di raggiungere traguardi così importanti in tempi molto veloci. Sogno e passione rappresentano il nostro driver che uniti a esperienza, professionalità e collaborazione ci danno l’energia e l’entusiasmo per un’altra grande sfida, raggiungere nel 2023 una quota di mercato dell’1,5%“.

Il 2022 ha visto l’arrivo di novità di prodotto importanti come MG5 Electric, la prima station wagon 100% elettrica al mondo e di MG HS la versione a benzina del già noto C SUV plug-in hybrid EHS e l’ultima nata in casa MG, la MG4 Electric, la hatchback 100% elettrica, primo prodotto della nuovissima piattaforma MSP (“Modular Scalable Platform”) ultima nata dello storico marchio che ha subito guadagnato attenzione e consensi dal pubblico italiano grazie alle dimensioni particolarmente compatte e al design eccezionale, all’eccellente comportamento su strada unito all’elevata efficienza elettrica e ai sistemi innovativi di assistenza alla guida che ne fanno un’auto estremamente fruibile e le hanno consentito di ottenere il massimo punteggio delle cinque stelle nel test di sicurezza Euro NCAP.

Queste novità hanno affiancato i modelli già in gamma come la ZS, il B SUV che lo scorso ha ripensato in ogni suo dettaglio il SUV urbano compatto rinnovando linea e contenuti e proponendo una versione full electric con due soluzioni di batteria da 51 e 72 kWh che consentono autonomie fino a 440 km e due allestimenti Comfort e Luxury. La ZS è disponibile anche con due motori a benzina, un 1.0l turbo GDI da 111 CV di potenza, brillante, fluido ed efficiente che offre un piacere di guida superiore e un 1.5l aspirato VTI tech da 106 CV per viaggiare nel massimo comfort e relax. ZS anche nelle versioni a benzina è proposta con due livelli di equipaggiamento Comfort e Luxury e da la possibilità di scegliere tra un cambio manuale a 5 velocità per la motorizzazione 1.5l e a 6 velocità per il motore 1.0l per il quale è disponibile anche un cambio automatico a 6 velocità su entrambi gli allestimenti. Le novità del 2022 MG5, MG HS e MG4 arricchiscono la presenza MG nello strategico segmento C dove il brand era già presente con MG EHS, il C SUV plug-in hybrid che continua la sua crescita costante in un segmento molto competitivo.

A dicembre MG EHS si è attestata nella Top10 per alimentazione raggiungendo nei dodici mesi, in questo segmento una quota dell’1,6%. A completare la gamma MG l’ammiraglia Marvel R Electric che a partire dal lancio nel novembre del 2021 ha suscitato grande interesse e consensi da parte di chi cerca un SUV “lifestyle” che risponde alle esigenze degli automobilisti che prestano particolare attenzione al design e allo stile ma con una spiccata vocazione per la tecnologia. La MG Marvel R Electric è offerta con tre livelli di allestimento e due varianti di motorizzazione da scegliere. Le versioni Comfort e Luxury hanno entrambe la trazione posteriore, due motori elettrici, una potenza di sistema di 132 kW (180 CV), 410 Nm di coppia e un’autonomia WLTP di 402 chilometri (WLTP). La versione Performance aggiunge un motore elettrico sull’asse anteriore. Offre quindi una trazione integrale permanente. La potenza del sistema e la coppia di picco sono fissati a 212 kW (288 CV) e 665 Nm, combinati con un’autonomia di 370 chilometri (WLTP).