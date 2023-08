MG Motor presente al Salone di Monaco 2023 con le sue ultime novità

MG Motor avrà uno stand tutto dedicato al Salone di Monaco 2023 in cui sarà possibile ammirare dal vivo la nuova MG Cyberster, l'MG4 Electric Xpower e il Marvel R Electric. Sono tutti veicoli completamente elettrici.

Nel palcoscenico internazionale del Salone di Monaco 2023 (o IAA Mobility), MG Motor sta per fare un’entrata memorabile. Tra il 5 e il 10 settembre, all’interno del Munich Exhibition Centre, il marchio britannico esporrà alcune delle sue ultime creazioni, capitanate dalla roadster elettrica a due posti MG Cyberster.

Un punto focale dell’evento sarà senza dubbio proprio la nuova Cyberster, un’auto che segna il ritorno atteso del produttore britannico nel segmento delle vetture sportive, proprio nel suo 100° anniversario. La MG Cyberster non è solo un simbolo del patrimonio storico dell’azienda, ma è anche un emblema della modernità grazie al suo design all’avanguardia e al sofisticato motore elettrico.

Accanto alla roadster 100% elettrica, MG Motor esibirà anche la MG4 Electric Xpower, il modello di punta della gamma MG4 Electric. Questo veicolo è sicuramente da non sottovalutare: con una potenza di 435 CV (320 kW), trazione integrale e un doppio motore elettrico, è l’auto di serie più potente mai prodotta dal costruttore britannico.

Per non essere da meno, l’MG Marvel R Electric aggiunge un ulteriore strato di entusiasmo, esponendo la variante Performance con tre motori elettrici e la trazione integrale. Questo SUV lifestyle rappresenta il lato dinamico della mobilità elettrica.

Esporrà una gamma di modelli 100% elettrici

Posizionato nel Padiglione B2, lo stand di MG Motor al Salone di Monaco 2023 accoglierà i visitatori con una gamma di modelli 100% elettrici che incarnano l’impegno del marchio nella progettazione di veicoli che offrono non solo prestazioni eccezionali ma anche soluzioni di infotainment all’avanguardia e uno stile distintivo.

L’IAA Mobility 2023 è visto dalla casa automobilistica britannica come un’opportunità preziosa per connettersi con gli automobilisti e dare una panoramica sul suo brillante futuro. Con oltre 100.000 vendite registrate tra gennaio e giugno del 2023, l’azienda si afferma come uno dei marchi automobilistici in più rapida crescita in Europa. Insomma, il Salone di Monaco 2023 sarà un evento molto importante per MG.