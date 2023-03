Microlino 2.0 è pronta al debutto in Italia: prezzi da 19.990 Euro

La versione elettrica a quattro ruote della mitica Isetta sarà disponibile entro i prossimi mesi presso i concessionari del Gruppo Koelliker

Autonomia fino a 230 km, velocità massima limitata a 90 km/h… e uno stile unico che riprende in tutto e per tutto quello della mitica Isetta del 1953: tra pochi mesi la tanto attesa Microlino 2.0, microcar 100% elettrica, sarà commercializzata in Italia presso i concessionari del Gruppo Koelliker in due versioni specifiche – Dolce (da 19.990 Euro) e Competizione (da 21.990 Euro).

Si tratta di un quadriciclo elettrico omologato secondo la categoria L7e che punta a rivoluzionare il concetto di mobilità urbana nelle più grandi città del nostro Paese. Benchè progettato dalla svizzera Micro Mobility Systems, è completamente costruito in Italia (in Piemonte per l’esattezza), con il 90% dei componenti europei dei quali il 65% provenienti proprio dalla filiera dell’automotive nostrano.

La Microlino 2.0 è equipaggiata con un motore elettrico compatto da 17 cavalli (con potenza di picco di 25,8 CV) e 89 Nm di coppia e con una batteria che può essere scelta in tre capacità differenti: da 6, 10,5 e 14 kWh che promettono rispettivamente fino a 91, 177 e 230 km di autonomia secondo il ciclo di utilizzo WLTP. Grazie alle sue dimensioni compatte e a un raggio di sterzata da riferimento per la categoria, può essere vista come la vera rivale della Citroen AMI e della Renault Twizy.