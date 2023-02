Mini Cooper SE Cabrio: l’elettrica en-plein air!

La Mini Cooper elettrica diventa spider: sarà prodotta in soli 999 esemplari e sarà disponibile da aprile 2023

Adorate le spider… ma ne volete una elettrica? Allora segnatevi sul calendario il mese di aprile 2023, perchè in quella circostanza arriverà nei concessionari la versione scoperta della Mini Cooper SE! In questi giorni il marchio britannico ha infatti svelato la Cooper SE Cabrio, che eredita dal modello Coupé l’impostazione estetica e la motorizzazione rendendosi però allo stesso tempo unica per alcuni dettagli di gran pregio… oltre al fatto che la sua produzione sarà limitata a soli 999 esemplari.

Disponibile nelle due colorazioni Enigmatic Black e White Silver, la nuova Mini Cooper SE Cabrio porrà l’accento su rifiniture di alta classe tra cui le maniglie delle portiere, i profili laterali e le cornici dei fari anteriori e posteriori in Resolute Bronze, a cui si aggiungono i loghi e il lettering del modello in Piano Black, i listelli sottoporta specifici, la scritta che riporta il numero progressivo del modello (es. 1/999) sui battitacco e i cerchi in lega leggera e alluminio riciclato da 17” con design Electric Power Spoke.

Anche nell’abitacolo le differenze sono tangibili, a partire dai sedili sportivi con rivestimento Mini Yours Leather Lounge riscaldabili e a regolazione elettrica, dal volante in pelle Nappa, dall’ambient lighting LED, dalle superfici in Piano Black e da diversi dettagli di colore giallo che enfatizzano il carattere “elettrico” di questa scoperta. Niente tettuccio, ovviamente, perchè sostituito da una capote in tessuto con sistema di azionamento elettrico (operabile anche in movimento fino a 30 km/h) e motivo Union Jack. Leggermente ridotto il bagaglio, dalla capacità di 160 Litri, ma confermato il pacchetto di elettronica con infotainment e digital cockpit e sistemi di assistenza alla guida di Livello 2.

Confermata, invece, la powertrain del modello Coupé: anche sulla Mini Cooper SE Cabrio, infatti, troveremo la configurazione a singolo motore elettrico anteriore da 184 CV con pacco batterie da 32,6 kWh, che promette un’autonomia massima di 201 km secondo il ciclo di utilizzo WLTP. I prezzi? Li scopriremo sicuramente nelle prossime settimane.