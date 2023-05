Mini John Cooper Works 1to6 Edition: la sportiva diventa più esclusiva

La nuova Mini John Cooper Works 1to6 Edition a tiratura limitata sarà prodotta in soli 999 esemplari e ordinabile in Europa a partire da settembre 2023.

Mini ha deciso di celebrare i modelli della serie John Cooper Works (JCW) con il lancio della speciale Mini John Cooper Works 1to6 Edition. Limitata a soli 999 esemplari per tutto il mondo, questa limited edition accentua la sportività della trasmissione in modo autentico.

Infatti, la vettura viene fornita con un cambio manuale a 6 marce che la rende un modello speciale ad alte prestazioni. Assieme alla pedaliera in acciaio inossidabile di serie, la trasmissione meccanica sottolinea le caratteristiche di guida particolarmente prestazionali e l’emozionante race feeling offerto dalla Mini JCW.

Il design esterno

Esternamente, la 1to6 Edition si distingue dal modello standard per una griglia frontale caratterizzata da grosse prese d’aria, che permettono di gestire la temperatura del motore e dell’impianto frenante, e per i profili in Piano Black.

In combinazione con l’elegante carrozzeria in Midnight Black, i dettagli estetici neri conferiscono alla Mini John Cooper Works 1to6 Edition un aspetto deciso. Anche i caratteristici Side Scuttle laterali e la waistline sono in Piano Black.

La striscia centrale, definita come Bonnet Stripe, va dal cofano motore allo spoiler posteriore fino al paraurti posteriore ed è specifica per questa versione speciale. La John Cooper Works 1to6 Edition incarna il desiderio di stare all’aria aperta dell’auto, sia in pista che sulle strade quotidiane.

Lo speciale logo di questa edizione è in argento, bianco e rosso ed è presente sul montante C e sul retro, oltre ad essere incastonato nei Side Scuttle. Lateralmente spiccano anche i nuovi cerchi Circuit Spoke in Jet Black da 18”.

L’abitacolo

Passando all’abitacolo, la nuova edizione speciale dispone di soglie sottoporta con logo specifico 1to6 Edition, superficie in rilievo 3D sul lato passeggero con design tono su tono, scritta “One of 999” sulla sinistra del volante e leva del cambio manuale che riprende i colori del logo con grafica a sfondo rosso e cuciture in pelle rossa.

Il tipico quadro strumenti centrale Mini riprende il design con la lunetta rossa e si abbina all’illuminazione ambientale sempre rossa. Da notare che la razza centrale del volante sportivo in pelle nappa e i tappetini presentano ancora una volta il badge Mini John Cooper Works 1to6 Edition. Infine, la chiave vanta una cover con il logo 1to6.

Sotto il cofano della speciale John Cooper Works si nasconde un motore biturbo a quattro cilindri, abbinato a sospensioni sportive testate su diversi circuiti, tra cui il famoso Nurburgring. La prima mondiale del modello in edizione limitata avverrà il 20 maggio in occasione della 24 Ore del Nurburgring mentre sarà ordinabile in Europa, Stati Uniti, Canada e Messico a partire da settembre 2023.