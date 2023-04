Mitsubishi Colt 2023: la settima generazione (ibrida) al debutto l’8 giugno

La nuova versione della Mitsubishi Colt sarà derivata dall'attuale generazione di Renault Clio e vanterà powertrain Full Hybrid

Segnatevi sul calendario la data dell’8 giugno: in quell’occasione Mitsubishi presenterà la settima generazione della Colt, berlina compatta ormai in circolazione da diversi anni che è andata incontro a un forte restyling in modo da rimanere competitiva sui principali mercati internazionali. Proprio come fatto con la ASX (imparentata con la Renault Captur), la Nuova Colt 2023 sarà derivata dall’attuale generazione di Renault Clio, come mostra l’immagine teaser svelata in questi giorni sui canali social del marchio giapponese.

Oltre all’estetica, la Nuova Mitsubishi Colt 2023 erediterà dalla francese anche le motorizzazioni: se la Clio è attesa con l’1.6 Full Hybrid e molto probabilmente anche con varianti mild-hybrid più piccole in cilindrata da 90, 110 e 130 cavalli (eventualmente anche con alimentazione alternativa a GPL), lo stesso si può affermare della berlina giapponese… anche se per tutte le conferme del caso vi invitiamo ad attendere il prossimo 8 giugno quando avverrà la presentazione ufficiale.