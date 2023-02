My Dacia Road: il concorso con protagonista la Duster arriva anche nel 2023

Dopo il successo dell'edizione 2022, il format My Dacia Road vuole ripetere l'esperienza con le tre tappe a Bormio, Val Sarentino e Cervinia

Un format tutto italiano, ideato per far vivere alla fan base di Dacia Duster una serie di attività in pieno stile outdoor in linea con lo spirito avventuriero del SUV rumeno e i valori essenziali del brand Dacia. Questo è My Dacia Road, concorso lanciato l’anno scorso a maggio che, a fronte di 18.000 domande di partecipazione, ha permesso a 75 vincitori di vivere un’esperienza in formula weekend per due persone tra le Alpi italiane in tre tappe ben distinte: Bormio, Val Sarentino e l’ultima in Cervinia andata in scena a novembre 2022.

Weekend sulla neve, tra sci e sentieri di trekking con Dacia

I partecipanti, accompagnati dalla Dacia Duster, hanno raggiunto le località alpine per vivere un weekend all’insegna dello sci, immersi in alcuni dei paesaggi più belli delle Alpi Occidentali. Il weekend non si è svolto solo sulle piste ma anche sui sentieri di trekking, oltre che nei rifugi dai quali godere del panorama in pieno relax. “Conosciuto per la sua robustezza e affidabilità, Dacia Duster si è confermato il compagno ideale per le attività outdoor che hanno caratterizzato i tre eventi del 2022 – ha commentato Guido Tocci, Managing Director di Dacia Italia – Dopo il successo dell’edizione 2022, non vediamo l’ora di condividere il nuovo programma che stiamo preparando per il 2023!“.