Nel 2022 mobilità elettrica in crescita: al top ciclomotori, scooter e quadricicli con un + 59% sul 2021

Il mercato 2022 ha chiuso con un aumento del 59% rispetto all'anno precedente, grazie alla crescita delle immatricolazioni del mondo a due ruote

Il mercato dell’elettrico, finalmente, comincia a guadagnare terreno: almeno per quanto riguarda il mondo a due ruote, che secondo l’ultimo studio effettuato da ANCMA (Associazione Nazionale Ciclo Motociclo Accessori) ha riportato nel 2022 un +59% di immatricolazioni rispetto al medesimo periodo del 2018, passando da 4.200 veicoli circolanti ad oltre 23.300 unità.

Se quindi le auto elettriche (solo in Italia) stentano a decollare ma anzi flettono del 26% (causa anche incentivi fatti da chi forse poco conosce la materia…), le due ruote elettriche volano grazie anche ad imprese davvero speciali e che stanno spingendo ed investendo forte fra cui ricordiamo: FIVE, Askoll EVA, Energica e Birò giusto per fare qualche nome ma la lista si sta allungando con l’allargamento del mercato, per non parlare delle biciclette a pedalata assistita che stanno dominando sia in città che in montagna!

Il 2022, quindi, ha fatto registrare un segno positivo in tutti i segmenti e conferma anche la predilezione dei privati all’utilizzo dei veicoli elettrici in città: sono cresciuti in maniera importante i segmenti ciclomotori (+53,3% con 5.904 mezzi messi su strada) e scooter (+56,9% e 9.896 veicoli immatricolati), confermando in vetta quello dei quadricicli elettrici che si sono resi protagonisti grazie a una crescita del 74,1% con 7.043 veicoli. Più contenuto, invece, l’incremento del segmento moto, che immatricola 540 pezzi e chiude a +7,5%.

Merito della crescita dei quadricicli va a Stellantis che con la sua Citroen Ami ha fatto “bingo” vendendone dal suo lancio oltre 10.000 pezzi e la XEV (distribuita in Italia da Campello attraverso una rete di Concessionari sempre piu’ capillare e qualificata) che si piazza alle spalle del gigante con un prodotto come la Yoyo scelta dalla stessa Enjyoy per la sua flotta di carsharing per dare una bella scossa elettrica e sfruttare il battery swapping (usato anche per bici, scooter, ciclomotori ed ora anche quadricicli che permette di togliere la batteria e caricarsela a casa o sostituirla con una seconda già carica).

Passando alla distribuzione sulla nostra penisola, Roma, Milano e Trento risultano rispettivamente le tre città con la più alta densità di veicoli elettrici, mentre sono Catania e Palermo le province dove il mercato è cresciuto maggiormente in termini percentuali negli ultimi due anni. Nel settore quadricicli sono Palermo, Catania e Napoli a far segnare le migliori performance, Torino ha dominato in quelle delle moto e il trio Catania, Bergamo e Trento nel segmento ciclomotori.

“Il nostro è il settore che cresce di più nell’ambito della mobilità elettrica, siamo di fronte a numeri significativi, che dicono molto anche della capacità delle aziende che rappresentiamo di produrre veicoli sempre più innovativi e fruibili – ha commentato il presidente ANCMA, Paolo Magri – Questi numeri confermano inoltre l’importanza di continuare a sostenere questo ambito per fargli raggiungere quella maturità che merita non solo in termini percentuali. È un momento molto interessante per le due ruote: oggi l’elettrico è arrivato a rappresentare poco più dell’8% dell’intero mercato e affianca un’offerta termica complessiva sostenibile ed avanzata, che fa del nostro Paese il leader nella vendita e nella produzione in Europa“.

Alla gremita presentazione stampa si è respirata un’aria positiva e le stesse domande numerose e puntuali hanno evidenziato come sia ormai partito un trend molto interessante sia per il business urbano (food delivery in testa, ma non solo) sia per il privato con tassi di crescita che andrebbero sostenuti dalla stessa amministrazione con incentivi più sostanziosi. Lo stesso pubblico è interessante poichè è suddiviso equamente fra donne e uomini. Con i centri urbani destinati poi a divenire aree da 30 km/h i veicoli elettrici su due ruote più i quadricicli diventano delle soluzioni davvero vincenti per ecologia, economia e la stessa sicurezza.