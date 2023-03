NIO ET5 station-wagon: la versione SW arriva entro fine 2023

La nuova NIO ET5 SW si affiancherà alla versione berlina già disponibile in Europa e sui mercati internazionali

Il marchio cinese NIO ha già pronto l’allargamento della gamma europea della ET5, berlina disponibile in Europa già dal 2022: al fianco di questo modello arriverà anche la versione Station Wagon, che è stata avvistata in anteprima attraverso alcune foto spoiler pubblicate sul sito del Ministero dell’Industria e delle Tecnologia cinese. Le somiglianze con la berlina si fermano all’anteriore, perchè il posteriore è stato radicalmente modificato facendola assomigliare più a una “shooting brake”, con tanto di barra luminosa che attraversa il portellone in larghezza.

Lunga 4,79 metri per 1,96 m in larghezza e con un passo di 2.890 mm, la nuova NIO ET5 Station Wagon conferma il LiDaR posizionato sul tetto e una gamma motori che potrà contare sulla powertrain a doppia unità elettrica (con trazione integrale) da 489 CV e 700 Nm di coppia massima, poi abbinata ai due tagli di batterie da 75 e da 100 kWH che assicurano, rispettivamente, fino a 500 e 700 km di autonomia con la singola ricarica. La presentazione ufficiale? Programmata per la fine dell’anno.