Nissan alla Festa del Cinema di Roma con un corto sulla mobilità sostenibile

Auto ufficiale della 18esima edizione della Festa del Cinema di Roma, Nissan lancia The next door pioneer: un omaggio a tutti coloro che credono nelle innovazioni e si incamminano verso il futuro

“Sfidare le convenzioni e avere il coraggio di osare. Innovazione ed emozione, questo è il nostro dna distintivo”, con queste parole il presidente e amministratore delegato di Nissan Italia Marco Toro è intervenuto oggi all’evento per i 90 anni del brand giapponese alla Festa del Cinema di Roma.

Di fronte a una platea di giornalisti e addetti ai lavori, è stato proiettato il cortometraggio The next door pioneer che racconta la storia vera del primo cliente Nissan LEAF (auto 100% elettrica) che 13 anni fa ha scelto di condividere la visione e i valori Nissan di mobilità sostenibile nel segno dei tre valori fondanti della cultura giapponese: Kabuku (sfidare le convenzioni, chiedendosi sempre se c’è un modo migliore di fare le cose), Omotenashi (prendersi cura dell’altro, prevedendo le sue necessità) e Iki (immaginare quello che gli altri non osano immaginare).

Nel corso dell’evento sono anche state ripercorse le tappe più importanti della storia della casa giapponese, il cui nome deriva dall’acronimo delle parole Nippon Sangyo – Nippon (Ni) e Sangyo

(ssan) – che significano Industria giapponese: dal lancio di Tama (prima auto 100% elettrica) nel 1947 ai giorni nostri, passando per momenti cruciali come il 1992 (anno di Micra, prima city car del mercato con standard premium) che rivoluzionerà il segmento delle utilitarie e il 2007, il momento di Qashqai e del nuovo segmento dei crossover.

Anche il 2022 è un momento di svolta perché arrivano in Europa la tecnologia Nissan e-POWER, l’elettrico senza spina, e Nissan Ariya, nuova icona del design e della tecnologia Nissan per un mondo più pulito.

Oggi, come ricordato dall’AD Toro, Nissan è impegnata in un processo di sviluppo e trasformazione finalizzato a rendere i suoi prodotti elettrificati sempre più competitivi e accompagnare i propri clienti verso un futuro di mobilità a zero emissioni. Un piano che prevede un investimento di 16 miliardi di euro a livello globale entro il 2030 e la realizzazione di importanti progetti quali, ad esempio, la creazione presso lo stabilimento di Sunderland (Regno Unito) di EV 36Zero, ovvero il primo ecosistema di produzione di veicoli elettrici al mondo, una Gigafactory da 35GW (entro il 2030), una “microgrid” di energia rinnovabile per la produzione sostenibile di vetture elettriche e un sistema di stoccaggio dell’energia con batterie Nissan EV di seconda vita.

Non solo, anche lo sviluppo di batterie allo stato solido che costano meno della metà delle attuali e si ricaricano in un terzo del tempo, più compatte e realizzate con una minore quantità di

materie prime (tra cui litio e cobalto): nel 2024 Nissan lancerà un impianto di produzione pilota in Giappone e le prime auto con questa tecnologia sono previste per il 2028, mentre nel 2030 tutti gli EV Nissan avranno batterie allo stato solido.

E poi i motori 100% elettrici e-POWER avranno i componenti principali in comune (3 per gli elettrici – motore elettrico, inverter, riduttore – e 5 per gli e-POWER – motore elettrico, inverter, riduttore, generatore, moltiplicatore): il progetto si chiama X-in-1 ed entro il 2026 i costi di sviluppo e produzione di motori 100% elettrici e e-POWER si ridurranno del 30% rispetto al 2019 e il costo dei modelli Nissan e-POWER sarà pari al costo dei modelli con motore termico.

I principali vantaggi offerti da questo nuovo approccio “X-in-1” saranno che sulla stessa linea di produzione si realizzeranno motori 100% elettrici e e-POWER, attingendo agli stessi elementi

costruttivi con una riduzione dell’uso di terre rare all’1% del peso.

Nissan porta avanti, così, i piani per avere una gamma esclusivamente elettrica in Europa entro il 2030 e a partire da oggi, ogni nuovo modello della casa giapponese lanciato nel vecchio continente sarà 100% elettrico.