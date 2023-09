Nissan: entro il 2030 venderà solo veicoli elettrici in Europa

Nissan ha confermato la sua volontà di diventare una casa automobilistica completamente elettrica in Europa entro il 2030. In contemporanea, ha presentato anche la nuova Nissan Concept 20-23.

La visione di Nissan sull’elettrificazione si fa sempre più chiara: entro il 2030, la casa automobilistica nipponica prevede di lanciare esclusivamente modelli elettrici in Europa. Questo passo deciso fa parte di una strategia più ampia del marchio giapponese di raggiungere la totale neutralità carbonica.

Makoto Uchida, presidente e CEO di Nissan, non ha dubbi: “Il futuro della mobilità è elettrico. Alimentare veicoli elettrici con fonti rinnovabili è importante per perseguire la nostra visione aziendale di neutralità dal carbonio, radicata nel nostro progetto Ambition 2030. E, decidendo di virare completamente verso l’elettrico in Europa entro il 2030, crediamo fermamente che sia una decisione vantaggiosa non solo per il brand giapponese, ma anche per i clienti e l’intero pianeta”.

La Nissan Concept 20-23

A conferma dell’investimento del costruttore nipponico nel design e nello sviluppo tecnologico, è stata recentemente svelata la nuova Nissan Concept 20-23. Questo concept 100% elettrico, presentato in occasione del 20° anniversario del Nissan Design Europe (NDE), ha fatto la sua apparizione galleggiante sul tratto di Paddington Basin del Grand Union Canal, proprio di fronte all’edificio principale del centro di design.

La presentazione di questa avveniristica vettura elettrica è stata magistralmente orchestrata da Uchida. Alfonso Albaisa, capo del design globale di Nissan, ha offerto approfondimenti significativi sul progetto.

Ha rivelato che il team del NDE ha ricevuto un’istruzione chiara: concepire una city car elettrica che incarnasse divertimento e funzionalità, particolarmente per i giovani londinesi. Il risultato? La Concept 20-23, un’auto compatta con radici profonde nella tradizione delle vetture “Pike” del costruttore nipponico, come i celebri modelli Be-1 e Figaro. Questa nuova concezione, tuttavia, si proietta audacemente verso il futuro, sposando estetica da corsa online e sfumature della Formula E.

La denominazione Concept 20-23 è ricca di significati. “20” omaggia i 20 anni di esistenza del NDE mentre “23” gioca su un doppio livello: rappresenta sia l’anno attuale 2023 che un riferimento linguistico alla casa madre, poiché in giapponese “2” si traduce in “ni” e “3” in “san”.

L’estetica della vettura è un capolavoro in sé. Aerodinamica e scattante, vanta delle linee esterne affilate, un frontale piatto con fari a LED distintivi e, lateralmente, dei passaruota ampi che accentuano la sua presenza imponente.

Non si tratta solo di estetica: le funzionalità, come le prese d’aria per raffreddare i freni e migliorare l’aerodinamica, ne fanno un gioiello di ingegneria.

Dal primo sguardo, si nota il gioco delle linee dinamiche e moderne. Elementi come portiere, passaruota, minigonne e prese d’aria si uniscono a un imponente spoiler monopezzo. Quest’ultimo, emergendo dalla barra del tetto e ancorato ai montanti C con dettagli verticali, è studiato per assicurare deportanza senza compromettere la visibilità di chi guida.

Al posteriore, delle luci a LED a semicerchio spiccano in contrasto con le forme squadrate della parte inferiore, mirate ad ottimizzare il flusso d’aria e la deportanza. In questo contesto, è essenziale la sottile presa d’aria che assicura una perfetta ventilazione nell’abitacolo, percorrendo orizzontalmente il punto di separazione tra il parabrezza e il tetto.

L’esterno, con una vernice grigia dalle finiture così raffinate da far apparire la Nissan Concept 20-23 come scolpita da un unico blocco metallico, porta con orgoglio il numero 23 nella sua parte posteriore.

Accedendo all’interno, l’apertura a forbice delle portiere rivela un ambiente sportivo e contemporaneo. L’accesso ai sedili profondi e avvolgenti, ispirati a quelli delle auto da corsa ma dal comfort ineguagliabile, è reso unico da una barra di rinforzo rivestita di schiuma.

Il volante, dalle linee rettangolari e con un piantone lungo supportato da fibra di carbonio, integra comandi, pulsanti e paddle per l’ottimizzazione delle prestazioni del motore elettrico. La console centrale, montata su due travi verticali, si collega alla spina dorsale che attraversa il pianale, contribuendo all’impressione futuristica dell’abitacolo.

Quest’ultimo, con un accento sul minimalismo, presenta solo alcune schermate essenziali, riflettendo l’influenza dei simulatori di gara online.

In collaborazione con il Nissan Design Europe (NDE), la casa automobilistica nipponica ha presentato non solo un concept ma una visione del futuro automobilistico. Il mondo dell’auto attende con impazienza ulteriori innovazioni da parte del produttore giapponese.

Focus sulla guida autonoma con il progetto evolvAD

Tuttavia, non si tratta solo di nuovi modelli. L’impegno di Nissan nella ricerca e sviluppo si manifesta anche nell’anniversario di un altro pilastro dell’innovazione del marchio: il Nissan Technical Centre Europe (NTCE).

Celebrando 35 anni di eccellenza, il NTCE ha lanciato evolvAD, un nuovo progetto focalizzato sulla guida autonoma, supportato da fondi governativi britannici.

Oltre alle celebrazioni e ai progetti innovativi, il produttore giapponese sta anche intensificando gli investimenti nelle sue strutture europee. Parliamo di un impegno economico di oltre 40 milioni di euro.

Del totale, il NDE beneficerà di rinnovate strutture, strumenti all’avanguardia e risorse aggiuntive, oltre all’arrivo di nuovo personale. D’altra parte, il NTCE vedrà un investimento di oltre 26 milioni di euro dedicato esclusivamente a progetti di elettrificazione, arricchendo ulteriormente la sua gamma di tecnologie e strutture.

Prospettive, innovazioni e piani futuri del brand

Ancorandosi solidamente alla sostenibilità, la visione strategica a lungo termine di Nissan si cristallizza nell’Ambition 2030. La chiara e ambiziosa missione di questo progetto? Realizzare un futuro ecologicamente sostenibile, rispondendo alle pressanti esigenze ambientali e alle crescenti richieste dei consumatori globali.

Con questo piano strategico, l’azienda mira a intensificare la sua offerta di modelli elettrificati, imprimendo un’accelerazione tecnologica nei mercati chiave mondiali. Il suo impegno per l’ambiente non si ferma qui: il produttore giapponese ha l’obiettivo di raggiungere la neutralità carbonica, non solo nelle proprie operazioni ma anche nel ciclo di vita dei suoi prodotti, entro il 2050.

Guillaume Cartier, Chairperson di Nissan AMIEO (Africa, Middle East, India, Europe and Oceania), ha enfatizzato l’importanza di questa trasformazione, affermando: “Mentre l’Europa si avvia rapidamente verso l’adozione massiccia della mobilità elettrica, Nissan, con la sua distintiva gamma di crossover e un’impareggiabile esperienza di guida, si impegna a rendere la tecnologia elettrica più accessibile. Le innovazioni, come le batterie allo stato solido, saranno fondamentali per realizzare una visione di futuro più pulito”.

Si lavora attivamente anche sulle batterie allo stato solido

Un focus fondamentale di questa strategia rivoluzionaria riguarda proprio le batterie allo stato solido. Questa tecnologia promette non solo costi ridotti del 65%, ma anche tempi di ricarica ridotti di due terzi rispetto alle batterie tradizionali.

Con una proiezione di introduzione sul mercato nel 2028, le batterie allo stato solido saranno inizialmente valutate a 75 dollari per kWh, con l’intento di ulteriori riduzioni fino a 65 dollari per kWh. Ciò avrà un impatto sismico sulla competitività dei veicoli elettrici, rendendoli comparabili in termini di costi con i veicoli tradizionali a benzina.

27 nuovi modelli elettrificati entro la fine del decennio

Nissan ha delineato i suoi piani per la prossima decade: entro il 2030, verranno lanciati 27 nuovi modelli elettrificati a livello globale. Di questi, 19 saranno completamente elettrici. Specificamente per il mercato europeo, sono già stati annunciati due nuovi modelli elettrici: una berlina compatta che sostituirà la Micra e un altro veicolo, frutto di un investimento da 1 miliardo di sterline, che vedrà la luce nello stabilimento di Sunderland.

Ma non si tratta solo di futuri lanci. La storia del brand nel mercato elettrico in Europa è già robusta. Con oltre 1 milione di veicoli elettrici venduti in tutto il mondo, un terzo di queste vendite proviene dal Vecchio Continente.

La protagonista indiscussa è senza dubbio la tecnologia e-POWER, che ha debuttato nel 2017 in Giappone. Questa innovazione, perfezionata per il mercato europeo, rappresenta un passo cruciale verso la completa elettrificazione.