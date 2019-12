Nissan GT-R50: a fine 2020 iniziano le consegne

Presentata nel 2018, la Nissan GT-R50 celebra il 50° anniversario della GT-R nel 2019 e di Italdesign nel 2018. Il prototipo è stato realizzato in soli 50 esemplari e costa 1,2 milioni di euro. Prezzo da record come la potenza: 720 CV

La Nissan GT-R50, la super car realizzata in collaborazione tra la casa giapponese e Italdesign e presentata nel giugno del 2018, vedrà presto la luce. Da fine 2020, infatti, inizieranno le consegne dei 50 modelli prodotti.

Nissan GT-R50: una vettura speciale in tutto

La Nissan GT-R50 è una vettura davvero speciale. Nata dalla collaborazione tre la casa giapponese e Italdesign, atelier torinese di proprietà del Gruppo Volkswagen, è una vera supercar esclusiva sia per le prestazioni che offre sia per lo stile che la contraddistingue. Nissan e Italdesign hanno lavorato sull’ultima Nissan GT-R NISMO per celebrare il 50° anniversario della GT-R nel 2019 e di Italdesign nel 2018. Il prototipo è stato rifinito con una speciale tonalità grigia con accenti dorati, ma per la versione in produzione i clienti hanno potuto scegliere la propria combinazione cromatica preferita, così come i colori degli interni e i pacchetti di personalizzazioni.

Gli esemplari creati sono stati solo 50 e sono stati messi in vendita al prezzo di 1,2 milioni di euro, giustificato dalle soluzioni costruttive adottate, come la carrozzeria in fibra di carbonio e il motore V6 3.8 biturbo derivato da quello della GT-R Nismo portato alla potenza record di 720 CV grazie agli interventi su turbine, iniettori, intercooler, pistoni, bielle, albero motore e alla distribuzione. Il prototipo della nuova Nissan GT-R50 by Italdesign sarà esposto in occasione del Festival Nismo 2019 in programma al Fuji Speedway il prossimo 8 dicembre.