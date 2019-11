LEGO Speed Champions Nissan GT-R NISMO arriva nel 2020

LEGO® Speed Champions Nissan GT-R NISMO rende omaggio alla leggendaria supercar giapponese. Il set sarà disponibile da inizio 2020

Sono tanti i set LEGO che hanno per protagoniste le auto o i veicoli a motore. L’ultimo in ordine temporale è la LEGO Speed Champions Nissan GT-R NISMO, disponibile in tutto il mondo da gennaio 2020. La riproduzione LEGO è stata svelata dall’Amministratore Delegato di LEGO Group, Niels B. Christiansen, e dall’Executive Vice President di Nissan, Asako Hoshino, nella giornata odierna presso la sede centrale della casa automobilistica, a Yokohama.

Si tratta di uno dei primi set a tema Speed Champions in uscita nel 2020 e sarà il 25% più grande rispetto ai set degli anni precedenti. La riproduzione della GT-R NISMO, realizzata con 298 mattoncini LEGO, reinterpreta gli articolati dettagli dell’auto da corsa originale in un modello LEGO relativamente piccolo, questo ha posto il team di progettazione LEGO guidato da Chris Stamp di fronte a una sfida molto interessante.

Hiroshi Tamura, Chief Product Specialist di Nissan per GT-R – meglio noto come “Mr. GT-R” – ha dato la sua approvazione alla versione in scala della vettura: “La GT-R è entrata a far parte della mia vita all’età di 10 anni. Lavorare con LEGO Group è stato come tornare alla mia infanzia e riscoprire perché quest’auto è così speciale per me; inoltre l’attenzione al dettaglio di LEGO Group rispecchia a pieno il modo di lavorare dei nostri specialisti.”