Nissan Skyline GT-R: all’asta la R34 V-Spec II Nur per il Nordschleife

Prodotta in soli 170 esemplari nella colorazione Millenium Jade, questa Nissan Skyline è ora in vendita per un prezzo di 470mila Euro. Il motivo? Ha solo 365 chilometri all'attivo!

L’abbiamo conosciuta tutti quando Paul Walker l’ha guidata di traverso nel film 2 Fast 2 Furious… e ce ne siamo innamorati: stiamo parlando della bellissima Nissan Skyline GT-R R34, coupé giapponese prodotta fino al 2002 che, come la maggior parte delle vetture sportive, è uscita dagli stabilimenti di Yokohama in alcune edizioni limitate davvero particolari. Una tra queste è la V-Spec II “Nur” protagonista di questo articolo: è stata realizzata in soli 170 esemplari per via della sua colorazione Millennium Jade ed attualmente è stata messa in vendita con un prezzo di partenza… di 470mila Euro!

Il motivo? Perchè dal 2002 a questa parte ha percorso solamente 365 km, per cui il suo motore è praticamente ancora in rodaggio. Un modello unico nel suo genere, anche per il fatto che adotta una versione evoluta del mitico RB26 prodotto dalla Nissan, un sei cilindri in linea 2.6 Litri biturbo con specifica N1 utilizzata solitamente per le GT-R da gara che correvano nelle competizioni in pista dell’epoca. Rispetto all’unità standard, questo propulsore può vantare una turbina più grande con pale della girante in acciaio anzichè in ceramica, volute per incrementare il boost e la durabilità del compressore a scapito di un certo “turbo lag” a determinati regimi di rotazione.

Nonostante ciò, questa Skyline è in grado di produrre una spinta di ben 330 cavalli e può vantare un assetto appositamente studiato per aggredire le curve del mitico Nurburgring Nordschleife, dal quale prende in parte il nome e dove la stessa Nissan aveva sviluppato il modello originale. Tra le sue altre caratteristiche è presente anche un impianto frenante con dischi maggiorati e pinze monoblocco riviste nelle loro performance, così come un cofano interamente in fibra di carbonio. A conti fatti, siamo di fronte a un esemplare dall’assoluto valore storico, tra l’altro nuovo di zecca come uscisse oggi dalla fabbrica: se avete la disponibilità… perchè non farci un pensierino?