Nissan Skyline GT-R R34 di Fast & Furious 4 venduta all’asta a 1,35 milioni di dollari

La Nissan Skyline GT-R R34 guidata da Brian O’Conner (interpretato da Paul Walker) in Fast & Furious 4 è stata venduta all’asta la settimana scorsa da Bonhams durante un evento tenutosi a Bruxelles (Belgio). Il prezzo di vendita finale è stato di 1,357 milioni di dollari (1,23 milioni di euro).

Sebbene i prezzi delle GT-R classiche siano aumentati parecchio negli ultimi anni, questo esemplare ha battuto praticamente ogni record. Parliamo di cifre superiori di quasi 10 volte quelle delle Skyline GT-R di generazione R34 presenti sul mercato dell’usato.

È l’unica GT-R ad essere stata usata per le riprese del film

La casa automobilistica giapponese ha costruito questa vettura tra il 1999 e il 2022 e l’esemplare utilizzato per il quarto capitolo della saga Fast & Furious è del 2000. Originariamente, è stato importato negli Stati Uniti nel 2008 per effettuare alcune riprese con Kaizo Industries.

Quest’ultima ha aggirato le restrizioni sull’importazione classificando l’auto come kit car. Tale “scappatoia” prevedeva la rimozione del motore originale, quindi il sei cilindri in linea turbo da 2.6 litri presente sotto il cofano di questa Skyline GT-R R34 non è quello originale. Diverse Skyline R34 sono state utilizzate per le riprese, ma soltanto questa era in versione GT-R. Le altre erano delle GT e GT-T modificate per somigliare alla variante più apprezzata.

In base a quanto riportato da Bonhams, l’auto è stata personalizzata da Daryl Alison di Kaizo Industries per soddisfare le specifiche richieste personali di Paul Walker. Tra le modifiche principali abbiamo un roll-bar personalizzato, dei cerchi Volk Racing RE30 da 19”, un intercooler Turbonetics, un impianto di scarico Nismo NE-1 e un laptop Windows collegato a un display MFD Xenarc. Quest’ultimo è stato utilizzato per effettuare le varie letture visibili in Fast & Furious 4. Infine, la Nissan Skyline GT-R R34 è rifinita nella colorazione Bayside Blue.