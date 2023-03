BMW i5: la prima Serie 5 100% elettrica conclude i test invernali

La nuova BMW i5, la prima Serie 5 con propulsione completamente elettrica, ha concluso positivamente le prove invernali su ghiaccio e neve e ora si prepara per la presentazione ufficiale.

La Serie 5 completamente elettrica non è stata ancora presentata ufficialmente; tuttavia, ha già superato il test di resistenza più difficili. La nuova BMW i5 ha mostrato più volte sia la solidità del suo motore elettrico che le sue eccellenti caratteristiche dinamiche durante rigorosi test drive invernali.

I collaudi su ghiaccio e neve si sono estesi per un anno intero, dall’inizio delle sperimentazioni alle ultime fasi di perfezionamento. Nel corso delle prove dettagliate su strade secondarie, autostrade e piste di prova specificamente allestite, gli ingegneri responsabili dello sviluppo si sono concentrati principalmente sulla capacità del veicolo di operare a temperature rigide e su terreni a bassa aderenza.

I rivoluzionari sistemi di gestione della trasmissione e del telaio integrati nella nuova i5 giocano un ruolo cruciale nell’ottimizzazione della trazione, delle prestazioni dinamiche e della stabilità di guida, e ciò è particolarmente evidente su uno spesso strato di neve, su percorsi montani o su laghi ghiacciati.

Le prove invernali sono termainte ad Arjeplog

I test invernali della berlina completamente elettrica si sono conclusi proprio dove hanno avuto inizio: nel gelo penetrante del centro per test invernali del Gruppo BMW situato ad Arjeplog, nella Svezia settentrionale.

Nel corso del processo di sviluppo, la nuova auto a emissioni zero ha già mostrato le sue capacità nel febbraio 2022, completando un tragitto stradale da Monaco di Baviera ad Arjeplog. In particolare, un prototipo della BMW Serie 5 – accuratamente camuffato con un rivestimento speciale, inserti in plastica, griglie e fari e fanali temporanei – è partito per un tour di prova di cinque giorni dalle pendici alpine bavaresi fino alla Danimarca per poi raggiungere i confini del Circolo Polare Artico nella regione svedese della Lapponia.

Il percorso di circa 3000 km ha fornito una prima occasione per mettere alla prova i motori, l’elettronica, la batteria ad alta tensione e il sistema combinato di riscaldamento e raffreddamento dell’abitacolo e del pacco batterie, dimostrando il loro eccellente stato di prontezza per viaggi su lunghe distanze.

A bordo ci sarà il sistema eDrive di quinta generazione

Equipaggiata con celle delle batterie di ultima generazione e un sistema di gestione termica avanzato, la quinta generazione della tecnologia BMW eDrive (che tra l’altro è stata ulteriormente perfezionata per la nuova BMW i5) è stata molto importante per assicurare lunghi tragitti grazie a tempi di ricarica ridotti durante le soste del viaggio, anche in condizioni climatiche estreme e temperature sottozero.

Successivamente, nel 2022, sono stati effettuati ulteriori test sia presso altre strutture di prova del gruppo automobilistico tedesco che in strutture esterne, oltre che durante la guida quotidiana a Monaco e nei dintorni e nelle vicinanze dello stabilimento BMW di Dingolfing (Germania).

L’obiettivo era di continuare a migliorare la tecnologia del telaio e le caratteristiche acustiche del veicolo in varie situazioni diverse, nonché di affinare la resa energetica del motore, al fine di offrire un’esperienza di guida impeccabile in ogni circostanza.

In questo contesto, parte del lavoro di sviluppo sulla nuova BMW i5 è stato svolto durante i mesi più freddi sulle strade ghiacciate e innevate delle Prealpi. L’inverno scorso, i prototipi della BMW i5 – ora con meno camuffamento e con fari quasi definitivi – sono stati impiegati in test per verificare la funzionalità e l’affidabilità dei sistemi di controllo della trasmissione e del telaio in condizioni stradali e climatiche estremamente impegnative.

I sistemi DSC e di controllo della coppia motrice lavorano assieme

Gli ingegneri di BMW coinvolti nel progetto hanno avuto l’opportunità di valutare direttamente lo stato attuale di sviluppo attraverso i test condotti in Baviera, prima di tornare ai test di resistenza nei pressi del Circolo Polare Artico nel febbraio 2023.

L’obiettivo di questa seconda serie di prove in Svezia era di affinare tutti i sistemi di controllo della trasmissione e del telaio. A causa delle superfici a bassa aderenza, le aree di prova situate sui laghi ghiacciati nei dintorni di Arjeplog si sono rivelate particolarmente idonee per regolare con precisione il sistema di controllo della coppia motrice della BMW i5.

A bordo della nuova berlina a zero emissioni ci sarà il sistema DSC (Dynamic Stability Control) per limitare lo slittamento delle ruote e il sistema di controllo della coppia motrice. Questi sono interconnessi in modo tale da poter interagire e integrarsi in maniera flessibile in ogni situazione di guida. Di conseguenza, l’EV si comporta su ghiaccio e neve con la stessa efficacia di qualsiasi modello con motore a combustione interna. L’implementazione coordinata di tutti i sistemi di propulsione e di telaio costituisce la base delle grandi capacità di guida proposte dalla nuova i5 durante i test invernali.