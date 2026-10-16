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Nuova Dacia Striker: ordini aperti in Italia, prezzi, motori e allestimenti

Dacia alza nuovamente l’asticella nel segmento C e apre ufficialmente gli ordini in Italia per la Nuova Dacia Striker. Il nuovo crossover ibrido compatto punta a combinare lo stile dinamico delle wagon sportive con la versatilità e l’altezza da terra tipiche dei SUV. Con un listino che parte da 24.600 €, il modello introduce importanti novità tecnologiche per il marchio, comprese motorizzazioni elettrificate, trazione integrale e soluzioni d’abitacolo inedite.

Design esterno e dimensioni

La Dacia Striker si distingue per una silhouette slanciata ed aerodinamica, caratterizzata da una linea del tetto spiovente, un frontale verticale e un’altezza da terra compresa tra 190 mm e 200 mm a seconda della versione.

  • Lunghezza: 4,62 metri

  • Larghezza: 1,57 metri (senza specchietti) / 2,08 metri (con specchietti aperti)

  • Altezza: 1,52 metri

  • Bagagliaio: Fino a 602 litri in configurazione standard (1.621 litri con sedili abbattuti)

  • Dettagli di stile: Cerchi in lega fino a 19″, dettagli esterni in materiale riciclato Starkle® e tetto panoramico fisso in vetro con protezione UV al 99%.

Interni e tecnologia: arrivano LightVisio e il portellone elettrico

L’abitacolo è progettato per garantire il massimo comfort a 5 passeggeri, offrendo 23,4 cm di spazio per le gambe nella fila posteriore e 31 litri di vani portaoggetti diffusi.

Le principali novità tecnologiche

  1. Quadro strumenti digitalizzato LightVisio (7″): Un innovativo sistema a riflessione ottica che mostra le informazioni di guida con un effetto visivo fluttuante a elevata nitidezza.

  2. Touchscreen da 10″ / Media Nav Live: Schermo centrale connesso con navigazione integrata ed ecosistema audio Arkamys 3D.

  3. Portellone posteriore elettrico Hands-Free: Disponibile per la prima volta su una vettura Dacia, azionabile senza mani.

  4. Sistema YouClip®: Fino a 9 punti di ancoraggio interni per agganciare accessori modulari (supporti smartphone, borse, luci).

Gamma motori: Mild Hybrid GPL, Full Hybrid e 4×4

La gamma Dacia Striker propone tre propulsori elettrificati pensati per coprire ogni esigenza d’uso:

Motorizzazione Potenza Tecnologia Autonomia / Caratteristiche
Mild Hybrid-G 140 140 CV Mild Hybrid 48V + Bifuel Benzina/GPL Fino a 1.600 km di autonomia combinata con doppio serbatoio.
Hybrid 155 155 CV Full Hybrid Fino all’80% di guida urbana in elettrico e consumi ridotti fino a 4,2 l/100 km.
Hybrid 150 4×4 150 CV Full Hybrid con trazione integrale elettrica Elevata coppia off-road per sfidare fondi a bassa aderenza.

Allestimenti e Listino Prezzi in Italia

I prezzi della Dacia Striker sul mercato italiano partono da 24.600 € per la versione d’ingresso fino a toccare i 29.600 € per le versioni top di gamma:

  • Expression (da 24.600 €): Include quadro strumenti digitale, display da 10″, sensori di parcheggio e sistemi ADAS di base.

  • Extreme (da 29.600 €): Orientata all’outdoor, con dettagli color rame, sellerie lavabili TEP Microcloud, cerchi da 18″, sistema Media Nav Live e tetto panoramico.

  • Journey (da 29.600 €): Versione focalizzata sul comfort e sui lunghi viaggi, con accessori tecnologici dedicati e rifiniture eleganti.

Disponibilità e offerte di lancio

L’apertura degli ordini per la Dacia Striker è attiva presso tutte le concessionarie italiane della rete Dacia. Per il lancio, il brand propone formule di finanziamento agevolate (ad esempio con rate da 179 €/mese con anticipo e valore futuro garantito). Le prime consegne sul territorio nazionale sono previste nei prossimi mesi.

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