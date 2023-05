Nuova Fiat 600: il video della linea definitiva

La vettura della casa torinese che verrà prodotta su piattaforma CMP, sarà un B-SUV lungo meno di 4,1 m e dovrebbe essere disponibile in due versioni, una versione elettrica e una con motore termico

È sempre più vicino il debutto dell’attesa nuova Fiat 600, il modello della casa torinese pensato per vere un ruolo da protagonista nel segmento dei SUV compatti. Ora emergono nuovi dettagli vediamoli insieme.

Nuova Fiat 600: come sarà (o come dovrebbe essere)

Nuova Fiat 600 sarà una delle maggiori novità previste nel 2023 non solo per il brand italiano ma per l’intero mercato auto in Europa. La vettura della casa torinese che verrà prodotta su piattaforma CMP presso lo stabilimento Stellantis di Tychy in Polonia e sembra che per il suo debutto, non si debba attendere così tanto, probabilmente gli inizi della prossima estate.

Nuova Fiat 600 sarà un B-SUV lungo meno di 4,1 metri che nello stile ricorderà la nuova 500 e un po’ anche la Fiat 500X di cui prenderà il posto nella gamma della principale casa automobilistica italiana. Ad accendere la fantasia di curiosi e appassionati è stato un render pubblicato da Carz Turbo Maroc sul proprio canale YouTube che anticipa quello che potrebbe essere il design definitivo dell’atteso modello. Non resta che attendere l’unveil definitivo del modello.