Nuova Hyundai i20 2020: all’assalto del mercato con tanti contenuti

La nuova Hyundai i20 2020 è una delle novità più importanti del Salone di Ginevra. Ha un design d'impatto e tutta la tecnologia che si richiede al segmento (e anche qualcosa in più)

La nuova Hyundai i20 porta al Salone di Ginevra la nuova cifra stilistica del marchio coreano che, a sentire gli uomini del marketing, è riassumibile col termine ‘Sensuous Sportiness’, Sensualità Sportiva. D’altronde non è un segreto che Hyundai faccia grande attenzione ai gusti europei, basti pensare che il centro stile ha sede a Francoforte. La nuova i20 quindi punterà a rappresentare i quattro pilastri del nuovo linguaggio estetico, ovvero proporzione, architettura, stile e tecnologia.

In termini pratici, la nuova Hyundai i20 risulta più affilata e rifinita, con gruppi ottici Full LED a dominare la scena e a dare più personalità alla vettura. Complessivamente l’auto sembra avere un baricentro più basso, mentre agli interni spiccano due generosi display da 10,25 pollici, uno per la strumentazione (completamente digitale) ed uno per l’infotainment.

La revisione degli interni è stata profonda e punta a dare un’idea premium della vettura, oltre a voler mettere l’accento sulla tecnologia a disposizione di Hyundai. La i20 punterà infatti a rendere accessibile a tutti la tecnologia impiegata oggi su ammiraglie e berline di lusso, a cominciare dalla guida autonoma (non del tutto, certo) e continuando con una preziosa selezione di ADAS (aiuti elettronici alla guida) per spuntare anche la casella della sicurezza.

Facile poi pensare a varianti ibride plug-in, che verranno probabilmente affiancate in un secondo momento alle varianti di maggior consumo. Vi terremo aggiornati con tutte le informazioni, i prezzi e gli allestimenti di nuova Hyundai i20 non appena verranno resi noti. A Ginevra, ormai, manca meno di un mese.