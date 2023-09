Nuova Mercedes CLE Coupé è ordinabile in Italia in sei diversi allestimenti

Mercedes ha annunciato nelle scorse ore la disponibilità in Italia della sua nuova Mercedes CLE Coupé con prezzi a partire da 62.443 euro per la versione 220 d Advanced.

La nuova Mercedes CLE Coupé fa il suo ingresso trionfale nel mercato italiano, puntando a ridefinire gli standard di sportività, tecnologia e comfort. Con un prezzo di partenza di 62.443 euro per la versione 220 d Advanced, è pronta a conquistare le strade d’Italia.

Parliamo prima delle motorizzazioni disponibili. Mercedes offre per il mercato italiano una gamma estremamente flessibile: sei allestimenti (Advanced, AMG Line Advanced, Advanced Plus, AMG Line Advanced Plus, AMG Line Premium e AMG Line Premium Plus) e tre tipologie di motore, tutte con tecnologia mild hybrid. La variante 220 d, ad esempio, viene fornita con 220 CV di potenza combinata, unita a consumi di carburante incredibilmente efficienti: solo 4,7 litri ogni 100 km.

Se invece siete più interessati a un motore a benzina, potete optare per la versione 200 o 300 con trazione integrale 4Matic, con potenze di 227 e 281 CV, rispettivamente. Non è solo una questione di potenza però. La nuova CLE Coupé, che ricordiamo è la diretta discendente delle tradizionali coupé della Stella di Stoccarda, combina le migliori innovazioni delle Classe C ed E.

Il design è una dichiarazione audace di eleganza e sportività mentre l’equipaggiamento di comfort esclusivo garantisce un’esperienza di guida di massima individualità. L’arrivo della CLE Coupé in Italia testimonia la continua aspirazione del marchio tedesco nell’offrire vetture che siano allo stesso tempo eleganti e performanti, in linea con la lunga storia di dream car che hanno reso celebre la Stella a tre punte a livello globale. E se amate sentire il vento tra i capelli mentre guidate, l’anno prossimo arriverà la nuova CLE Cabriolet.

Le proporzioni sono state studiate nel dettaglio

Concepita nell’ottica della filosofia di purezze sensuale, la nuova Mercedes CLE Coupé è una vera e propria opera d’arte su quattro ruote. Le proporzioni meticolosamente studiate tra un passo allungato, un montante A ottimamente inclinato e delle ampie spalle creano un’aura di potenza ineguagliabile. Il risultato è un veicolo che non solo cattura lo sguardo ma anche le emozioni, conferendo un’incredibile sensazione di dinamismo.

Mettendo in luce il design aggressivo, la sezione frontale della nuova coupé tedesca si distingue per il suo muso di squalo inclinato in avanti e un cofano motore notevolmente abbassato. Questi elementi, insieme ai fari LED dal design esclusivo e alla griglia del radiatore tridimensionale rinnovata, offrono un viso atletico e sofisticato.

Non dimentichiamo i Powerdome scolpiti sul lungo cofano, un richiamo diretto alla potenza dei motori che possono arrivare fino a sei cilindri. Nella vista laterale, un dettaglio che non può passare inosservato è la linea di carattere sagomata che attraversa l’intera lunghezza della vettura, dai fari agli specchietti retrovisori esterni e poi fino ai fanali. Il retro dell’auto sfoggia, inoltre, superfici fluide e transizioni dolci, coronate da fanali a LED con design 3D.

Dimensioni generose per un comfort ineguagliabile

Con le sue dimensioni di 4850 mm di lunghezza, 1860 mm di larghezza e 1428 mm di altezza, la nuova Mercedes CLE Coupé si posiziona come la coupé più spaziosa del segmento medio in Italia. A tutto vantaggio del comfort, soprattutto per i passeggeri posteriori, che godono di uno spazio extra per testa, spalle e ginocchia. E non è tutto: il bagagliaio offre ben 60 litri di spazio aggiuntivo, abbastanza per ospitare facilmente tre sacche da golf.

Non c’è dubbio, l’ambiente interno di questa coupé è una sintesi di lusso e tecnologia d’avanguardia. Il quadro strumenti da 12.3 pollici è completamente digitale, accompagnato da un display centrale da 11.9 pollici disposto in verticale, orientato verso il guidatore per una facilità d’uso senza pari.

Per aggiungere un tocco di stile, un’illuminazione ambientale a 64 colori può essere estesa dalla console centrale alle bocchette di ventilazione esterne. L’abitacolo si completa con strisce luminose che decorano i contorni dei braccioli e delle linee di cintura sulle portiere, prolungandosi fino alla sezione posteriore dell’auto. Ancora, i sedili anteriori sono progettati con un profilo sportivo e sono stati sviluppati appositamente per questo modello.

Se abbinati all’impianto audio surround 3D Burmester opzionale, questi sedili offrono un’esperienza sonora di altissimo livello grazie ai due altoparlanti posizionati vicino ai poggiatesta.

Una novità assoluta per Mercedes è la funzione Easy-Entry. Dimenticatevi della vecchia leva per sbloccare i sedili anteriori: ora c’è un elegante anello in pelle Nappa situato sul bordo superiore dello schienale. La Mercedes CLE Coupé in Italia è equipaggiata con il sistema di infotainment MBUX di terza generazione, portando la personalizzazione e l’interattività a un nuovo livello. Grazie alle sue routine di comfort automatizzate e alle app di terze parti, questa vettura si pone come la coupé più intelligente mai prodotta dalla casa tedesca.

Performance di alto livello

Parlando di prestazioni, la vettura non ha rivali nel mercato italiano grazie alla sua elettrificazione e ad un approccio intelligente al downsizing. Tutti i motori sono mild hybrid e integrano un generatore di avviamento e un sistema elettrico a 48V. A livello di scelta, il brand tedesco offre sia motori a quattro cilindri che un potente propulsore a benzina a sei cilindri in linea da 3 litri.

La Stella a tre punte ha dotato la nuova CLE Coupé di un telaio standard ribassato di 15 mm. Ma il vero gioco inizia con l’optional Dynamic Body Control. Questa funzione, parte integrante del pacchetto Technology, assicura uno smorzamento a regolazione continua sia sull’asse anteriore che posteriore.

Insieme alle ruote posteriori sterzanti, queste caratteristiche permettono un’agilità sorprendente senza sacrificare il comfort. L’angolo di sterzata può raggiungere fino a 2,5°, riducendo il raggio di sterzata a soli 10,7 metri – superiore a quello della precedente Classe C Coupé nonostante le dimensioni maggiori del veicolo.

Sicurezza avanzata a bordo

Non si può parlare della Mercedes CLE Coupé senza menzionare l’ampia gamma di sistemi di assistenza alla guida. Il marchio tedesco ha migliorato numerosi di questi sistemi per offrire un livello di sicurezza specifico ad ogni situazione.

Tra le funzioni di sicurezza di serie, spiccano l’Attention Assist, l’Active Brake Assist, l’Active Lane Keeping Assist e lo Speed Limit Assist. Il pacchetto parcheggio con retrocamera è la ciliegina sulla torta. Infine, in Italia e nel resto dell’Europa occidentale, la casa automobilistica tedesca offre anche il sistema di assistenza attiva alla distanza Distronic come dotazione di serie.