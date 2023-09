Nuova Mini Cooper 2024: una fusione di tradizione e avanguardia tecnologica

Mini ha svelato ufficialmente la Mini Cooper 2024 nelle versioni E ed SE e solo con motori completamente elettrici. Sarà disponibile negli allestimenti Essential, Classic, Favoured e John Cooper Works.

La Mini Cooper 2024 è il simbolo del nuovo corso del produttore britannico verso un futuro elettrico. Il veicolo incarna più di 60 anni di eccellenza tecnica e innovazione, stabilendo ancora una volta nuovi standard nel suo segmento di mercato.

Nessun altro veicolo è riuscito a mantenere il proprio retaggio storico mentre abbraccia i progressi tecnologici come la nuova Mini Cooper. La quinta generazione di questo iconico modello fonde il DNA tradizionale del brand britannico con una tecnologia all’avanguardia, introducendo un motore completamente elettrico.

Come dichiarato da Stefanie Wurst, Head of Mini, la nuova Cooper è progettata per “adattarsi perfettamente a uno stile di vita urbano” offrendo “divertimento di guida senza emissioni”.

Tanto spazio a bordo malgrado le dimensioni contenute

Nonostante le sue dimensioni esterne compatte, la Cooper 2024 offre un interno spazioso, conservando il concetto di base del marchio britannico di ottimizzare l’uso dello spazio. La carrozzeria sottolinea un design minimale e moderno, ma inconfondibilmente Mini. Dettagli come maniglie delle portiere incassate e l’assenza di parafanghi esaltano la semplicità e la chiarezza delle superfici, permettendo alla vernice di essere la vera protagonista.

La Mini Cooper 2024 non è solo una vetrina di eleganza, ma anche un gioiello di tecnologia. Dotata di una gamma di esperienze digitali e di avanzati sistemi di assistenza, il veicolo è ideato per un’esperienza di guida urbana immersiva e senza emissioni locali.

Adotta il nuovo linguaggio di design Charismatic Simplicity

Oliver Heilmer, Head of Mini Design, ha introdotto il concetto di Charismatic Simplicity come il nuovo linguaggio stilistico della casa automobilistica britannica. È una visione che sposa tecnologie futuristiche con i principi fondamentali che hanno fatto la storia del marchio.

Tale filosofia di design evidenzia l’aspirazione di Mini nel diventare completamente elettrica entro il 2030, e rappresenta il ponte tra il carattere storico e le innovazioni future della marca.

Il frontale del nuovo Mini Cooper è l’incarnazione del design britannico grazie a fari circolari e una griglia anteriore imponente. Mentre la griglia ottagonale sostituisce la precedente di forma esagonale, è il Vibrant Silver a sostituire il cromo, enfatizzando ulteriormente la sezione anteriore con una raffinata eleganza.

Le nuove luci diurne a LED con firme luminose uniche sono un elemento distintivo della nuova Cooper. L’opzione di tre diverse firme luminose aggiunge un tocco di personalizzazione mentre l’animazione di accoglienza e di uscita impreziosisce ulteriormente l’esperienza di guida.

Vanta un corpo particolarmente aerodinamico

Le linee minimalistiche e le curve eleganti del nuovo modello ne fanno un veicolo aerodinamicamente superiore. Con un coefficiente di resistenza aerodinamica di 0,28, il costruttore britannico ha definito un nuovo standard per il segmento delle piccole auto, rendendo questa vettura estremamente efficiente.

La vista laterale offre una maggiore chiarezza e semplicità, esaltando il colore della carrozzeria e sottolineando la sportività grazie a sottoporta neri che avvicinano visivamente la vettura alla strada.

La parte posteriore si presenta con un design pulito, dove i gruppi ottici verticali e le diverse opzioni di design esaltano il fascino retro della Mini Cooper 2024. Una banda nera e l’orientamento orizzontale enfatizzano l’assetto largo e sportivo della vettura.

Quattro allestimenti per diverse esigenze

Dal design esterno alla funzionalità interna, la nuova Cooper è disponibile in quattro diversi allestimenti: Essential, Classic, Favoured e John Cooper Works (JCW). Ognuna offre una propria distintività, da dettagli espressivi all’esterno alla dinamica di guida sportiva, come evidenziato nelle versioni John Cooper Works con il tetto a contrasto in Chili Red e strisce sul cofano in rosso o nero.

Nela nuova generazione, il marchio britannico ha sapientemente incluso l’essenza del design minimalista che ha reso famosa la Mini originale del 1959, creato dall’inventore Alec Issigonis. In particolare, si notano l’inconfondibile quadro strumenti rotondo al centro e la toggle bar. Tutto è stato ridotto all’essenziale, con materiali e componenti di alta qualità.

Per la prima volta, Mini ha introdotto superfici in tessuto di poliestere riciclato nel cruscotto, sviluppate attraverso un processo di lavorazione unico. Questi materiali non solo sono ecologici ma anche piacevoli al tatto, conferendo all’abitacolo un’atmosfera calda e accogliente. Gli interni possono essere personalizzati in vari colori e allestimenti, che vanno dai toni sobri ai più audaci.

Il display head-up opzionale, collocato dietro al volante, elimina la necessità di ulteriori schermi, migliorando così la visibilità del conducente. L’ampio cruscotto e le bocchette di ventilazione piatte contribuiscono ad aprire lo spazio, rendendo l’abitacolo arioso e moderno.

A bordo c’è la nuova Mini Interaction Unit

Al centro del nuovo abitacolo c’è la Mini Interaction Unit, un display OLED ad alta risoluzione. Grazie al Mini Operating System 9, le funzioni offerte dalla Mini Cooper 2024 possono essere controllate con un semplice tocco o comando vocale. Il display, ora più vicino al guidatore, ha un diametro di 240 mm e offre un’interfaccia utente simile a quella degli smartphone.

Il brand britannico ha prestato attenzione anche ai piccoli dettagli. Il tetto panoramico in vetro, disponibile come optional, insieme all’illuminazione ambientale, crea un ambiente unico. Inoltre, i sedili sono disponibili sia nella versione base che in quella JCW, con tessuti di alta qualità e pannelli laterali che coprono i pulsanti di regolazione.

Anche lo spazio è stato ottimizzato: il bracciolo montato sul sedile del conducente amplia la console centrale mentre il bagagliaio flessibile può espandersi da 200 a 800 litri.

Ci sono anche le Mini Experience Modes

La Cooper 2024 non si limita a un design d’avanguardia; va oltre, offrendo una vera e propria esperienza sensoriale. Al centro di questo concetto avanzato ci sono le Mini Experience Modes, delle funzionalità che di serie presentano le modalità Core, Green e Go-Kart, ciascuna con un’interfaccia utente distintiva.

A ciò si aggiungono altre quattro modalità, disponibili con l’equipaggiamento opzionale, che rendono l’esperienza ancora più personalizzabile.

Il design interno della nuova generazione dell’iconico modello è pulito e razionale, grazie in parte alla rivoluzionaria toggle bar. Questo elemento di design ergonomico offre un accesso diretto a tutte le funzioni di guida essenziali, dalla modalità di guida al controllo del volume. La disposizione consente, inoltre, di liberare spazio nella console centrale, migliorando ulteriormente la praticità dell’abitacolo.

La versione Favoured spicca per la sua eleganza e qualità, offrendo sedili sportivi in pelle sintetica traforata e una griglia anteriore in Vibrant Silver. Se siete alla ricerca di un’esperienza di guida più dinamica, la versione JCW sarà la scelta ideale, caratterizzata da un esterno che esalta il DNA racing del marchio britannico.

Intelligenza artificiale e funzionalità vocali

Nell’universo delle auto moderne, la Mini Cooper 2024 si distingue per l’introduzione del suo primo assistente personale intelligente. Attivabile tramite il comando “Hey MINI” o con un pulsante sul volante, questo assistente virtuale rende l’interazione vocale un gioco da ragazzi.

Lo schermo OLED circolare offre un display intuitivo dove l’animazione degli elementi grafici e l’avatar interagiscono con l’utente. Il riconoscimento vocale di nuova generazione facilita una comunicazione precisa tra il conducente e la vettura, rendendo la gestione di navigazione, telefonia e intrattenimento un’esperienza fluida e immediata.

La nuova Mini Cooper non è solo un’auto; è un ecosistema digitale. Dotata del nuovo Mini Operating System 9, sviluppato internamente dal Gruppo BMW e basato su Android Open Source Project (AOSP), offre un’esperienza utente eccezionale.

Personalizzazione e apprendimento continuo

Una delle novità più affascinanti è la sua capacità di apprendere dalle abitudini del conducente. Utilizzando dati geografici, l’auto può adattare le proprie funzioni, come aprire automaticamente un finestrino in specifici parcheggi, per esempio.

Oltre alla connettività ad alta velocità e al supporto 5G opzionale, la Mini Cooper di ultima generazione offre diverse opzioni di navigazione, tra cui visualizzazioni in 3D e informazioni sul traffico in tempo reale. E se ciò non bastasse, propone una funzione di percorso ottimizzato per la ricarica, disponibile subito dopo aver inserito la destinazione.

Il marchio britannico ha previsto anche una gamma di Mini Connected Upgrades che permettono di aggiungere funzionalità digitali alla vettura. In combinazione con il pacchetto Mini Connected, l’azienda offre l’accesso a una varietà di applicazioni in evoluzione, inclusi giochi, musica e video streaming, grazie alla nuova app AirConsole.

La nuova Mini Cooper presenta un passo e una carreggiata leggermente ampliati, insieme a un sistema di sospensioni ottimizzate per un’esperienza di guida sportiva. Il baricentro è abbassato grazie alla batteria ad alto voltaggio incorporata, aumentando ulteriormente la maneggevolezza e il comfort.

Il guidatore beneficerà di una sterzata più precisa, resa possibile dai supporti stabilizzatori ad alto precarico e da una barra duomi, che rendono la Cooper 2024 un punto di riferimento in termini di dinamica di guida.

Due motorizzazioni 100% elettriche disponibili

Il brand britannico ha equipaggiato la nuova Cooper con due distinti gruppi propulsori elettrici. La Cooper E dispone di un motore da 184 CV con un’autonomia di 305 km nel ciclo WLTP con una singola ricarica.

La Cooper SE, invece, vanta un motore più potente da 218 CV, con un’autonomia che arriva fino a 402 km sempre nel ciclo WLTP. Entrambe le versioni offrono accelerazioni da 0 a 100 km/h in meno di 8 secondi, garantendo così un mix ideale tra sostenibilità e performance.

Il sistema Parking Assistant Plus opzionale rende il parcheggio più facile che mai. Equipaggiato con 12 sensori a ultrasuoni e quattro telecamere Surround View, la Cooper di nuova generazione è progettata per identificare gli spazi di parcheggio in modo più efficace.

Non solo, grazie all’Explore Mode, è possibile manovrare il veicolo utilizzando uno smartphone, ideale per quegli spazi ristretti dove è difficile accedere.

Al di là del parcheggio, la Mini Cooper 2024 si spinge oltre nel campo della connettività. La Mini Digital Key Plus permette di utilizzare lo smartphone come chiave per accedere al veicolo. Questa funzione, unita alla proiezione di benvenuto attivata quando ci si avvicina alla vettura, rende l’intera esperienza più fluida. E per coloro che sono inclini al car sharing, la chiave digitale può essere facilmente condivisa tra diversi utenti.

Sicurezza e comfort a portata di app

Per quanto riguarda la sicurezza e la comodità, l’app Mini non è da meno. L’opzione Remote 360 permette di avere una visuale a 360° dell’ambiente circostante il veicolo parcheggiato mentre la funzione Snapshot offre la possibilità di catturare i momenti migliori della tua esperienza di guida.

Infine, per sottolineare il classico “go-kart feeling” del marchio britannico, la nuova Mini Cooper 2024 offre pneumatici di diametro maggiorato e cerchi tra 16” e 18” come optional, che non solo migliorano l’aspetto ma anche la dinamica di guida.

Una delle peculiarità presenti sulla nuova generazione 100% elettrica è l’introduzione di Mini Sounds, una collezione di suoni completamente inedita che aggiunge un tocco distintivo all’esperienza di guida.

È possibile ricaricare fino a 95 kW

Per quanto riguarda le opzioni di ricarica, Mini non delude affatto. La Mini Cooper E 2024 permette una ricarica a corrente continua fino a 75 kW mentre la Cooper SE top di gamma arriva a un massimo di 95 kW. La chicca? Potete portare la batteria dal 10% all’80% in meno di 30 minuti utilizzando una stazione di ricarica rapida.

Un’intelligente funzione di navigazione attiva prevede le condizioni meteorologiche, permettendo alla batteria di raggiungere la temperatura ideale per una ricarica veloce. Infine, per i più esigenti, l’app Mini offre un controllo completo sul processo di ricarica, anche a distanza.