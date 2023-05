Nuovo Peugeot 2008: il SUV di segmento B si aggiorna con tante novità

Il nuovo Peugeot 2008 introduce diverse novità interessanti rispetto al modello precedente, che riguardano design, abitacolo e motorizzazioni. Si aggiorna anche la versione completamente elettrica.

Peugeot ha svelato ufficialmente il nuovo restyling del Peugeot 2008, anche in versione 100% elettrica con il nome di Peugeot e-2008. Secondo quanto affermato dalla casa automobilistica francese, il nuovo 2008 è un SUV particolarmente adatto alle famiglie attive e presenta un design deciso, elegante, possente e forte.

Il Peugeot 2008 2024 è il secondo modello, dopo la nuova 508 berlina e station wagon, a adottare la nuova firma luminosa nella casa di Leone. Questa si caratterizza per tre artigli luminosi verticali, integrati negli inserti neri lucidi del paraurti.

Tutte le versioni presentano questa nuova firma luminosa. Soltanto l’allestimento top di gamma GT propone un effetto dei tre artigli esteso per la prima volta all’illuminazione dei proiettori Full LED grazie all’utilizzo di tre moduli luminosi.

Sulla parte posteriore troviamo dei nuovi gruppi ottici sempre a LED su tutte le varianti che reinterpretano i tre artigli. In questo caso, abbiamo tre doppie lamelle orizzontali sovrapposte, dal design sottile ed elegante, che contribuiscono ad allargare visivamente l’aspetto della vettura. Da notare che anche le luci di retromarcia e gli indicatori di direzione sono a LED.

Il nuovo Peugeot 2008 adotta un nuovo frontale, che comprende anche il nuovo scudetto Peugeot. È più largo e include un motivo laterale specifico che si collega ai fari. L’allestimento Active propone un motivo orizzontale in nero lucido mentre quelli Allure e GT hanno un motivo verticale in tinta con la carrozzeria che si estende fino ai sottili inserti scuri per rafforzare la verticalità del frontale.

Sei colorazioni disponibili per la carrozzeria

Il nuovo restyling del SUV compatto è disponibile in sei diverse colorazioni chiamate Grigio Selenio, Grigio Artense, Bianco Okenite, Nero Perla Nera, Rosso Elisir e Blu Vertigo. Non mancano quattro nuovi cerchi in lega dal design inedito chiamati Noma, Karakoy ed Evissa. Il primo set da 16” è riservato all’allestimento Active, il secondo da 17” alle varianti Allure e GT mentre il terzo da 18” è disponibile come optional sulla versione GT.

Non è finita qui poiché il marchio di Stellantis ha aggiornato anche i badge anteriori, laterali e posteriori utilizzando dei caratteri più moderni e valorizzati dal nuovo colore Grigio Basalto. Sul nuovo Peugeot e-2008 è presente la lettera E in blu dicroico e bianco.

L’abitacolo

Arrivando all’abitacolo, Peugeot ha utilizzato dei tessuti rinnovati per i sedili mentre l’allestimento GT può essere opzionato con i nuovi rivestimenti in Alcantara. Il nuovo quadro strumenti è posizionato all’altezza degli occhi, appena sopra il volante, ed è disponibile in digitale sulle versioni Allure e GT. Vanta uno schermo da 10 pollici e un nuovo design. Soltanto l’allestimento GT offre la visualizzazione 3D. Il Peugeot 2008 Active, invece, mantiene il quadro strumenti analogico.

Tutti gli allestimenti del nuovo restyling dispongono di serie di un display touch centrale da 10 pollici per il sistema di infotainment Peugeot i-Connect/i-Connect Advanced. Sotto quest’ultimo sono stati mantenuti i tasti per accedere rapidamente alle funzioni principali.

Non manca un volante compatto con il nuovo logo Peugeot al centro e il nuovo badge GT sulla parte inferiore della corona nel caso della versione top di gamma. Qui troviamo i vari comandi per gestire l’infotainment, il volume e il controllo vocale. L’illuminazione ambientale presente sul nuovo 2008 GT può essere personalizzata in otto diversi colori, alcuni dei quali inediti.

La casa del Leone propone il SUV sia con cambio manuale a 6 marce che con quello automatico. Nel primo caso troviamo un nuovo pomello utile per migliorare l’impugnatura mentre nel secondo c’è un nuovo selettore elegante, pratico e discreto.

Il 2008 2024 è dotato del sistema Grip Control che permette di massimizzare la trazione su fondi difficili, sfruttando tre diverse modalità di guida: sabbia, fango e neve.

C’è anche il nuovo Peugeot e-2008

Parlando un po’ del nuovo Peugeot e-2008, dispone di un nuovo motore elettrico da 156 CV di potenza e una batteria da 54 kWh che assicura fino a 406 km di autonomia con una singola ricarica. Ricordiamo che il modello precedente offriva 136 CV di potenza e una batteria da 50 kWh con 345 km di autonomia. Utilizzando una colonnina di ricarica pubblica in corrente continua da 100 kW, impiega soli 30 minuti per passare dal 20% all’80%.

Il marchio di Stellantis ha poi confermato che il nuovo 2008 riceverà la nuova motorizzazione Hybrid 136 e-DCS6 all’inizio del 2024. Oltre ai motori elettrificati, l’azienda propone il motore turbo benzina PureTech 100 a tre cilindri da 1.2 litri da 100 CV con cambio manuale a 6 marce e sistema Stop & Start, il motore turbo benzina PureTech 130 a tre cilindri da 1.2 litri da 130 CV con cambio automatico EAT8 a 8 rapporti e sistema Stop & Start e il motore turbo diesel BlueHDi 130 a quattro cilindri da 1.5 litri da 130 CV con cambio automatico EAT8 a 8 velocità e sistema Stop & Start.

Altre caratteristiche proposte dal nuovo restyling includono i sistemi di infotainment Peugeot i-Connect (di serie sulla versione Allure) e Peugeot i-Connect Advanced (come optional sulla variante GT), oltre al comando vocale Ok Peugeot, a tre porte USB Type-C e una USB Type-A e a caricatore wireless per smartphone compatibile personale da 15W.

Tanta sicurezza e supporto alla guida

A bordo del nuovo Peugeot 2008 troviamo le nuove telecamere di parcheggio assistito anteriori e posteriori che offrono immagini ad alta definizione, oltre a numerosi dispositivi che semplificano e rendono la guida più sicura, come il cruise control adattivo con funzione Stop & Go, la frenata automatica di emergenza con allerta rischio collisione, la lettura estesa dei cartelli stradali, l’avviso attivo di superamento involontario della linea di carreggiata o della corsia di emergenza con correzione della traiettoria, il Driver Attention Alert e il monitoraggio dell’angolo cieco.

In conclusione, il nuovo restyling del SUV vanta le stesse dimensioni esterne del modello precedente, quindi 4,30 metri di lunghezza, 1,98 metri di larghezza (compresi gli specchietti retrovisori esterni) e 1,55 metri di altezza, oltre a un bagagliaio con capacità di 434 litri.