Omoda-Jaecco: due nuovi SUV cinesi in arrivo entro fine anno

Al Salone di Shanghai 2023 la cinese Chery ha svelato due nuovi SUV per il mercato occidentale: l'Omoda 5 e la Jaecco 7

Per il costruttore cinese Chery inizia l’era Omoda-Jaecco: allo scorso Salone di Shanghai 2023, infatti, ha svelato la sua nuova strategia per il debutto in Europa, che si caratterizzerà per una gamma di veicoli moderni, tecnologici e a basso impatto ambientale in grado di rispondere alle diverse esigenze di mobilità. Due di queste nuove vetture sono state presentate proprio alla kermesse di Shanghai: si chiamano Omoda 5 e Jaecco 7, arriveranno nel Vecchio Continente entro il mese di dicembre 2023 e si rivolgono a un pubblico giovane, proiettato al futuro e attratto da vetture elettrificate ed efficienti.

Iniziamo dal primo: con una lunghezza di 4,4 metri per 1,83 in larghezza, 1,59 in altezza e un passo di 2.630 millimetri, il nuovo SUV Omoda 5 si caratterizza per un look dinamico esaltato da linee slanciate ma allo stesso tempo decise, disegnate su un telaio a scocca portante con sospensioni indipendenti sulle quattro ruote di tipo MacPherson all’anteriore e Multilink al posteriore. Essendo un veicolo di ultima generazione, offrirà una ricchissima dotazione di sicurezza che comprende il cruise control adattivo, l’automatic headlamp, il rain sensing wipers, l’Auto Hold, il Lane Departure Warning e il 360° panoramic image. Inizialmente sarà venduto con una versione a benzina 1.6 TGDI sovralimentata in grado di erogare 145 kW di potenza e 290 Nm di coppia scaricati a terra dal cambio automatico a doppia frizione a 7 marce e dalla trazione integrale AWD, ma successivamente (entro il primo trimestre 2024), sarà affiancato dall’Omoda 5 EV 100% elettrico. Quest’ultimo si differenzia per il frontale chiuso privo di griglia e per la powertrain a trazione anteriore da 150 kW e 340 Nm di coppia massima.

Nello stesso periodo, cioè entro la fine dell’anno, in Italia esordierà anche la Jaecco 7, SUV dalle linee più decise e muscolose che trasmette una sensazione di maggiore robustezza e si rivolge a un pubblico in cerca di una vettura pratica e versatile ma dall’aspetto e l’impostazione premium. Lunga 4,5 metri, larga 1,87, alta 1,68 e con un passo di 2.650 mm, la Jaecco 7 offre tanto spazio per i passeggeri, che possono godere di un abitacolo confortevole e di un vano bagagli dalla capienza di 424 litri. Lato motorizzazioni, l’esordio avverrà con una versione benzina 1,6 TGDI da 137 kW di potenza e 275 Nm di coppia con cambio automatico a doppia frizione, mentre a inizio 2024 la gamma si amplierà con l’arrivo di una versione plug-in hybrid che per quanto

riguarda il motore termico adotta un’unità sempre quattro cilindri e sempre turbo-benzina ma con cilindrata ridotta a 1,5 litri.