Opel: le novità della gamma 100% elettrica al Salone di Bruxelles 2023

A Bruxelles sarà presentata un'anteprima mondiale: la prima Opel Astra elettrica a batteria nella decennale storia di questa compatta sempre tra le più vendute del segmento. Ma non sarà l'unica novità

La 100a edizione del Salone dell’Automobile di Bruxelles elettrizzerà i visitatori, proprio come Opel. La Casa di Russelsheim sarà presente dal 14 al 22 gennaio 2023 con tutti i veicoli 100% elettrici o versioni elettrificate plug-in hybrid.

Opel sarà protagonista al Salone di Bruxelles 2023

A Bruxelles sarà presentata un’anteprima mondiale: la prima Opel Astra elettrica a batteria nella decennale storia di questa compatta sempre tra le più vendute del segmento, con un nome che è tutto un programma: Opel Astra Electric. L’auto si caratterizza per la batteria agli ioni di litio da 54 kWh che accumula energia sufficiente per percorrere fino a 416 chilometri a emissioni zero, nel ciclo WLTP3. Quando è necessario ricaricare Opel Astra elettrica a batteria, è sufficiente un breve “pit stop” presso una colonnina di ricarica. La batteria di Opel Astra Electric può infatti essere caricata all’80 per cento in circa 30 minuti presso una stazione di ricarica rapida da 100 kW a corrente continua. Inoltre, Opel Astra 100% elettrica è dotata di serie del caricatore di bordo trifase da 11 kW per una ricarica rapida in corrente alternata presso la wallbox domestica. Il motore elettrico genera 115 kW/156 CV e ben 270 Newton metri di coppia massima – a garanzia di accelerazioni rapide. La nuova Opel Astra Electric raggiunge una velocità massima di 170 km/h. Il modello 5 porte, proprio come la station wagon Opel Astra Sports Tourer Electric che arriverà in seguito, offre tanto piacere di guida in modo responsabile a zero emissioni locali.

Debutteranno in pubblico anche i nuovi veicoli del marchio sportivo GSe, la Opel Astra Sports Tourer GSe e il SUV top di gamma Opel Grandland GSe. L’abbreviazione GSe è garanzia di pura sportività: adesso significa “Grand Sport Electric” ossia un piacere di guida elettrico ed elettrizzante. A Bruxelles vengono presentati i modelli top Opel Astra Sports Tourer GSe e Opel Grandland GSe. Le nuove vetture diventano i riferimenti dal punto di vista telaistico per il coinvolgimento e la risposta ai comandi del guidatore. I modelli GSe sono stati concepiti per essere ancora più agili e precisi. Sterzo, sospensioni e freni rispondono immediatamente e direttamente ai comandi impartiti dal guidatore. La tecnologia KONI FSD permette di tarare le caratteristiche degli ammortizzatori in base alla situazione, e assicurare così precisione, maneggevolezza e comfort. Con una potenza di sistema di 165 kW/225 CV e una coppia massima di ben 360 Newton metri, la nuova Opel Astra Sports Tourer GSe e la 5 porte Opel Astra GSe offrono pura emozione (consumo di carburante nel ciclo WLTP4: 1,2-1,1 l/100 km, emissioni di CO2 pari a 26-25 g/km; dati preliminari, ciclo misto). Opel Grandland GSe è ancora più ambizioso dal punto di vista delle performance: unisce la potenza del motore turbo benzina 1.6 litri e di due motori elettrici – uno su ogni asse. Il risultato è una potenza di sistema fino a 221 kW/300 CV (consumo di carburante nel ciclo WLTP4: 1,3 l/100 km, emissioni di CO2 pari a 31-29 g/km; dati preliminari ponderati nel ciclo misto). La trazione plug-in hybrid rende Opel Grandland GSe un SUV potente e sportivo con trazione integrale elettrica permanente e un’aderenza eccellente e garantisce un’accelerazione con partenza da fermo ai vertici del segmento. Infatti, in soli 6,1 secondi Opel Grandland GSe passa da 0 a 100 km/h – e se si vuole, raggiunge anche una velocità massima di 235 km/h (135 km/h in modalità puramente elettrica).

E non è tutto: Opel Mokka inizierà l’anno con il nuovo nome di Opel Mokka Electric con una nuova batteria e il 20 per cento di autonomia in più rispetto al passato. La gamma delle automobili elettrificate presenti a Bruxelles sarà completata dalla piccola più venduta, la Opel Corsa-e. Da ultimo, ma non per questo meno importante, Opel dimostrerà il proprio approccio all’elettrificazione dei veicoli commerciali con Opel Combo-e e Opel Vivaro-e, “International Van of the Year 2021”.

“A Bruxelles apriamo il prossimo capitolo della nostra offensiva di elettrificazione con l’anteprima della nuova Opel Astra Electric – ha dichiarato Florian Huettl, CEO di Opel -. La prima Opel Astra 100% elettrica darà una spinta ulteriore alla mobilità elettrica in un segmento importante come quello delle compatte. Inoltre, la nostra gamma totalmente elettrificata dimostra che stiamo compiendo grandi passi verso il nostro obiettivo di diventare un marchio completamente elettrico. E sono sempre di più i clienti che utilizzano la nostra offerta digitale per le ‘Vendite Online’, adesso anche in Belgio“.