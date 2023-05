Osservatorio Compass, alla ricerca dell’auto perfetta: sicura, economica, ecologica, bella, tecnologica e a basso costo!

Risparmia e vivi la libertà su quattro ruote: Compass ti offre l'opportunità di guidare un'auto sicura, economica ed ecologica senza sacrificare il tuo budget

L’auto ideale degli italiani sembra aver preso forma e Compass è pronta a rispondere a tutte le loro richieste. Secondo l’interessante ricerca presentata dall’Osservatorio Compass in vista dell’Automotive Dealer Day di Verona, gli automobilisti italiani desiderano un’auto che consumi poco, sia affidabile, comoda, ecologica, esteticamente attraente, tecnologicamente avanzata e, ovviamente, economica.

Ma come fare per soddisfare tutte queste esigenze? Compass ha la risposta: il noleggio a lungo termine e la formula “Usa subito, paga dopo“. Grazie a queste soluzioni innovative, è possibile avere immediatamente l’auto dei propri sogni senza dover affrontare un esborso iniziale e pagando comodamente nel tempo.

Secondo l’indagine, ben il 70% degli italiani sarebbe interessato all’acquisto di un’auto ibrida, un segno tangibile del desiderio di ridurre i consumi e l’impatto ambientale. Tuttavia, l’auto elettrica non è da meno, con il 40% degli intervistati che la considera una scelta valida, nonostante il prezzo ancora elevato e la scarsa infrastruttura di ricarica.

Il noleggio a lungo termine si conferma come una soluzione in crescita, in particolare tra i privati. Nel 2022 sono state registrate oltre 300.000 immatricolazioni con questa formula, con un aumento del 19% rispetto all’anno precedente. Inoltre, il noleggio a lungo termine sembra supportare anche la transizione verso una mobilità sostenibile, poiché il 25% degli automobilisti sarebbe propenso a scegliere un’auto elettrica grazie a questa formula.

Ma quali sono i pro e i contro del noleggio a lungo termine secondo gli automobilisti? Tra i vantaggi riscontrati spiccano le minori spese di manutenzione, i costi iniziali inferiori rispetto all’acquisto e la semplicità burocratica. Tuttavia, alcuni potrebbero sentirsi privati dell’esperienza di possedere realmente un veicolo, soprattutto coloro che considerano l’auto non solo un mezzo di trasporto, ma anche un investimento emotivo.

Luigi Pace, Direttore Centrale Marketing & Innovation di Compass, commenta l’importanza del noleggio a lungo termine, soprattutto tra i giovani: “La possibilità di abbattere i costi iniziali e di non dover pensare alle spese collaterali come bollo e assicurazione, inizia a far breccia tra gli italiani, tanto che il 30% di chi si avvicina a un nuovo veicolo, prende in considerazione questa soluzione”.

Non si può poi ignorare il ruolo fondamentale del credito al consumo nel settore automotive. Nel 2022 sono stati erogati quasi €20 miliardi di finanziamenti di cui €13,1 miliardi per le auto nuove (+1,5% vs 2021), €5,9 miliardi per le auto usate (+1% vs 2021) e €790 milioni per le moto (+9,7% vs 2021).

Se da un lato si registra in media una flessione nel numero delle operazioni finanziate (-8,4% sul 2021 per le auto nuove e -8,3% per le auto usate) dall’altro aumenta, in entrambi i comparti, il ticket medio: €17.830 (+10,8%) nel primo caso e €15.015 (+10,2%) nel secondo. Discorso a parte per le due ruote, dove cresce sia il numero di operazioni (158mila, +5%) che l’importo medio (€4.980, +4,5%). La novità degli ultimi mesi riguarda il Buy Now Pay Later, un servizio disponibile anche per il settore auto/moto: il 54% dei dealer ne ha sentito parlare e il 13% lo offre già, cui si aggiunge un altro 7% che vuole attivarlo nei prossimi mesi. Per quanto riguarda le attività di post-vendita, circa la metà degli intervistati (49%) lo valuta in maniera positiva.

Nicola de Cesare, Direttore Generale di Compass Rent, sottolinea l’interesse crescente dei giovani, in particolare dei Millennials, verso la formula del noleggio a lungo termine: “Il noleggio a lungo termine è una formula che piace ai giovani, a partire dai Millennials, meno legati al concetto di proprietà dell’auto. La possibilità di abbattere i costi iniziali e di non dover pensare alle spese collaterali come bollo e assicurazione inizia a far breccia tra gli italiani, tanto che il 30% di chi si avvicina a un nuovo veicolo prende in considerazione questa soluzione. L’offerta di Compass Rent facilita l’incontro tra domanda e offerta, consolidando i numeri del settore e dei dealer, oltre che aiutare gli automobilisti a trovare il modello giusto a fronte di una spesa mensile sempre certa e senza imprevisti”.

Infomotori.com, con il suo fondatore Carlo Valente, sarà presente alla tre giorni veronese per scoprire le novità più interessanti del settore automotive, tra cui sicuramente Compass rappresenta un punto di riferimento. Seguire l’Automotive Dealer Day sarà un’opportunità per rimanere aggiornati sulle ultime tendenze e innovazioni del settore automobilistico, con Compass in prima linea nel fornire soluzioni di mobilità intelligenti e accessibili.

Con l’ibrido al centro delle preferenze degli italiani, il noleggio a lungo termine in crescita e il credito al consumo che continua a sostenere il settore, Compass si posiziona come un partner affidabile per coloro che desiderano un’auto sicura, economica, ecologica, bella e tecnologica, offrendo soluzioni di noleggio innovative e vantaggiose. Con la sua presenza all’Automotive Dealer Day, Compass si conferma come protagonista nell’offerta di servizi di mobilità all’avanguardia.