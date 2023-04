Pagani Utopia: l’hypercar da 864 cavalli si fa ammirare a Mantova

L'erede della Pagani Huayra è diventata protagonista di un video in cui percorre le strade di Mantova. Ecco la Pagani Utopia in tutta la sua bellezza e potenza

Presentata a settembre dell’anno scorso, la Pagani Utopia rappresenta una delle ultime hypercar a motore endotermico che saranno prodotte dalla Casa di San Cesario sul Panaro: vera erede della Huayra, è diventata in questi giorni protagonista di un video nel quale si è fatta ammirare tra le strade di Mantova, sfoggiando il suo design “vecchio stile” come fosse una vera e propria opera d’arte.

Quest’anno, tra l’altro, il marchio Pagani compie 25 anni e questo rappresenta l’occasione ideale per far esaltare le emozioni che solo una hypercar come la Utopia è in grado di regalare. Costruita attorno a un telaio monoscocca in carbo-titanio e Carbo-Triax con carrozzeria completamente in fibra di carbonio, si può fregiare di un potentissimo V12 a doppio turbo-compressore da 6.0 Litri di derivazione Mercedes-AMG, ovviamente a trazione posteriore con cambio manuale Xtrac a sette rapporti capace di erogare la bellezza di 864 cavalli e 1.100 Nm di coppia. Se ne volete una, tuttavia, dobbiamo avvisarvi che sarà prodotta in soli 198 esemplari, metà in versione Coupé e l’altra metà in versione scoperta, con prezzo unitario superiore ai 2 milioni di Euro.