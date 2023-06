Panda a Pandino 2023: firmato un nuovo record

In mostra in anteprima mondiale c'è stata anche l’edizione limitata Panda 4x40°, realizzata per festeggiare i suoi primi 40 anni

Panda a Pandino sembra un gioco di parole, ma in realtà è il più grande raduno al mondo di Fiat Panda e si svolge nel paese in provincia di Cremona e che quest’anno ha firmato un autentico record con ben 1051 vetture arrivate da tutta Europa grazie al grande lavoro fatto dall’Associazione Panda a Pandino.

Panda a Pandino: il racconto del weekend

Da 43 anni di vita, la Panda è considerata un vero e proprio fenomeno di costume e un oggetto di culto anche al di là dei nostri confini nazionali. Dimostrazione ne è il fatto che 1051 equipaggi a bordo delle loro Fiat Panda, si sono ritrovate sabato 17 e domenica 18 giugno 2023 all’ombra del bellissimo castello Visconteo di Pandino, vicino Cremona. Dalle vecchie Panda 30 squadrate e raffreddate ad aria alle Panda di fine anni 90, dalle versioni più recenti a 4 porte alle instancabili e più estreme 4×4, da quelle di ultimissima generazione dotate di motore hybrid alle versioni più tradizionali, dalle Panda perfettamente conservate alle più maltrattate, dalle più modificate alle targa oro ASI: nessuna è mancata all’appello.

In mostra anche numerosissimi mezzi personalizzati, auto con impianti stereo esagerati e tante Panda coloratissime e addobbate a festa. È giunta anche una Panda Spiaggina e la più assurda delle serie speciali: la Panda Italia 90, con originali copriruota a forma di pallone, che venne realizzata per celebrare i Mondiali svoltisi nel nostro Paese. Un enorme lavoro di squadra La complessa realizzazione dell’evento, che ha visto la partecipazione di migliaia di persone tra appassionati, giornalisti, fotografi e semplici curiosi, è stata possibile grazie all’impegno di oltre 120 volontari coordinati dalle ragazze e i ragazzi instancabili della “Crew” dell’Associazione Panda a Pandino, composta dai pandinesi Alessandro Baiocchi, Francesco Pino, Sebastiano Riscica, Erica Zaneboni, Simone Labo, Sergio Ferrari, Gaetano Vigliotti, Alessia Pino, Michele Martino, Matteo Fedeli con la partecipazione straordinaria di William Jonathan, pandista più attivo di Italia. Persone normali e generose che lavorano instancabilmente da mesi per la richiesta dei permessi, il dialogo con le istituzioni, la gestione delle iscrizioni, la logistica, l’allestimento dello spazio, la sicurezza, lo sviluppo della tecnologica necessaria, per i rapporti con i partner e con gli ospiti e per la realizzazione delle tante sorprese.

Sabato, 350 equipaggi sono stati protagonisti di una parata colorata, un giro di oltre 30 km in carovana che ha attraversato parte del territorio cremasco. Nella giornata di domenica, a partire dalle ore 8.00, sono iniziate le complesse operazioni di benvenuto e tutte le sti Italia per grandi e bambini. In mostra in anteprima mondiale c’è stata anche l’edizione limitata Panda 4×40°, realizzata per festeggiare i suoi primi 40 anni.