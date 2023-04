Pasqua 2023: previsioni traffico e meteo del weekend

Per il ponte di Pasqua e Pasquetta si prospettano disagi e rallentamenti con code lungo le principali tratte autostradali italiane

Siamo entrati in uno dei primi weekend di festività dell’anno in corso: domenica 9 aprile sarà Pasqua e questo significa che diversi milioni di italiani ne approfitteranno per vivere alcuni giorni di spensieratezza lontano da impegni lavorativi e scolastici, complice anche il fine settimana “allungato” con la giornata di Pasquetta che ricadrà il prossimo lunedì 10 aprile.

Al momento sono attesi più di 15 milioni di italiani in viaggio verso località di villeggiatura in tutta Italia, e ciò significa che si prospettano disagi e rallentamenti su tutte le principali tratte autostradali del nostro Paese. Nonostante la rimozione di buona parte dei cantieri sulla rete di Autostrade per l’Italia, le tratte più a rischio sono la A4 Torino-Trieste nella zona del Lago di Garda, la A1 Milano-Napoli tra Roma e la città partenopea e tra Bologna e Firenze, la A10 Genova-Ventimiglia, la A12 Genova-Rosignano e l’A14 Bologna-Taranto. Da tenere presente che la maggior parte del traffico è previsto nella giornata di venerdì 7 aprile fino alla mattina di sabato, nonchè nelle giornate di lunedì 10-martedì 11 aprile per i rientri.

Per facilitare la circolazione, è confermato il blocco dei mezzi pesanti secondo i seguenti orari: venerdì 7 aprile dalle 14 alle 22, sabato 8 aprile dalle 9 alle 16, domenica 9 e lunedì 10 aprile dalle 9 alle 22 e martedì 11 aprile dalle 9 alle 14. Per quanto riguarda le previsioni meteo, invece, è atteso cielo sereno sulla maggior parte dell’Italia anche se non mancheranno piogge e temporali: a Nord-Est nella giornata di sabato, domenica verso il centro-sud e lunedì principalmente in Sicilia.