Peugeot 9X8: si starebbe valutando la versione stradale

La Peugeot 9X8, attiva nella categoria Hypercar del Campionato Mondiale Endurance, potrebbe ricevere una versione stradale, secondo le parole del CEO Linda Jackson.

La Peugeot 9X8 si fa notare sicuramente nella categoria Hypercar del FIA World Endurance Championship (WEC). Questo bolide sfoggia un audace design senza ala posteriore e distintivi DRL ad artiglio, consolidandosi come un simbolo di innovazione e stile unici. Tuttavia, la 9X8 potrebbe affermarsi ancora di più se la casa automobilistica francese decidesse di trasportare la sua bellezza e potenza su strada.

Recentemente, Linda Jackson – CEO di Peugeot – ha accennato a una possibilità del genere durante un’intervista con Top Gear. Rispondendo alla domanda dei giornalisti su un possibile progetto di trasformazione della 9X8 da hypercar da competizione a un modello stradale, Jackson ha lasciato la porta aperta.

“Non è un progetto che abbiamo attualmente in cantiere, ma non ho detto un no categorico”. Le sue parole successive hanno acceso ulteriori speranze tra gli appassionati dell’auto. “Se hai intenzione di venire con un assegno in bianco, possiamo sempre parlare. È una di quelle cose in cui se qualcuno dovesse venire, allora perché no? Ma non è ancora arrivato nessuno. Forse ho aperto la porta adesso? Potremmo far venire qualcuno, non si sa mai”, ha aggiunto l’amministratore delegato.

Sarebbe una Peugeot diversa dal solito

Un’hypercar stradale firmata Peugeot sarebbe certamente una svolta inattesa per il marchio, noto prevalentemente per i suoi modelli più tradizionali come la 208 o i SUV 2008 e 3008. La prospettiva di vedere una Peugeot 9X8 su strada potrebbe rappresentare un momento molto importante per la storia della casa del Leone.

Ricordiamo che l’hypercar da corsa è alimentata da un motore V6 ibrido da 2.6 litri, capace di generare una potenza complessiva di 952 CV. Un’auto di tale potenza potrebbe sicuramente attirare l’attenzione di molte persone.

Ora, le parole della CEO hanno certamente suscitato curiosità e speranza. Sarà interessante vedere se queste parole si tradurranno in realtà, trasformando 9X8 da auto da competizione a vettura stradale.