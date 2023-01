Peugeot e-408 protagonista nel video di inizio anno: debutterà nel 2023

La versione elettrica della Peugeot 408 dovrebbe essere accreditata di una configurazione da 150 kW con batteria da 60 kWh, quindi più performante di quella della più piccola e-308

Presto la gamma della Peugeot 408 si arricchirà di una nuova motorizzazione: a dare l’annuncio, anche se in maniera indiretta, ci ha pensato il video di buon inizio 2023 pubblicato dalla Casa francese sulle sue piattaforme social, che mostra appunto in anteprima e per la prima volta in assoluto quella che sarà chiamata e-408. Una vettura innovativa e, secondo le ultime voci di corridoio, accreditata di maggior potenza rispetto alla più piccola e-308, grazie alla presenza di una powertrain da 204 CV (150 kW) con pacco batterie da 60 kWh – sufficienti per un’autonomia di circa 450 km con la singola ricarica.

Come potete vedere anche voi dal filmato qua sotto, la nuova Peugeot e-408 condividerà completamente l’architettura e l’impostazione estetica del modello endotermico, per cui ci aspettiamo anche una dotazione di serie pressochè identica e comprendente, tra le varie novità, il Digital Cockpit personalizzabile e l’infotainment da 10” con compatibilità Apple CarPlay e Android Auto, assistente vocale e aggiornamenti OTA. Il suo debutto sul mercato? Entro la fine del 2023.