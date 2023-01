Peugeot Inception: il manifesto che anticipa le auto francesi del futuro

Il concept presentato al CES 2023 di Las Vegas mette in mostra estetica e tecnologia che vedremo sulle Peugeot dei prossimi anni

In risposta a quanto svelato da BMW, al CES 2023 di Las Vegas il marchio Peugeot ha presentato un inedito concept che vuole anticipare il design e, soprattutto, la tecnologia che vedremo sulle vetture francesi a partire dal 2025. Il suo nome è Peugeot Inception (“inizio”) e, basato sulla piattaforma STLA Large di Stellantis, mette in mostra un’estetica aggressiva piena di superfici affilate che propongono, per esempio all’anteriore, l’ultima evoluzione dei gruppi ottici “ad artiglio” già visti sulle 208 e 308.

Molto pronunciata l’inclinazione del parabrezza che è parte di una superficie vetrata di ben 7,52 metri quadrati trattata con gli stessi materiali dei caschi degli astronauti, la quale a sua volta è inserita in una carrozzeria a vernice monostrato in grado di cambiare la sua tonalità in funzione dell’ambiente esterno. Nell’abitacolo, invece, domina la scena il nuovo i-Cockpit di ultima generazione con sistema di sterzo Hypersquare di tipo steer-by-wire e display Halo cluster, che proietta direttamente sul parabrezza tutte le informazioni più importanti inerenti la guida.

Predisposta per la guida autonoma di Livello 4, la Peugeot Inception Concept integra inoltre una “tech bar” capace di interagire con gli occupanti ma anche con le persone esterne all’auto e una powertrain con architettura a 800V, composta da due motori elettrici (davanti e dietro per realizzare la trazione integrale) da 680 cavalli complessivi. La batteria? Da 100 kWh con autonomia di 800 km e consumi ridotti, nell’ordine dei 12,5 kWh per 100 km.