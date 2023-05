La polizia di New York regala Apple AirTag per scoraggiare i furti d’auto

Il New York Police Department ha regalato 500 Apple AirTag ai residenti di New York da sfruttare come localizzatore della propria auto in caso di furto. Il dispositivo di Apple utilizza una rete proprietaria e dialoga con gli altri device della mela morsicata.

Visti i tantissimi furti d’auto registrati a New York negli ultimi anni, il New York Police Department (NYPD) ha deciso di lanciare un’iniziativa molto interessante che esorta i proprietari ad utilizzare un Apple AirTag. Le forze dell’ordine hanno distribuito gratuitamente 500 localizzatori ai residenti grazie al sostegno dell’associazione non-profit Association for Better New York.

Per chi non lo sapesse, l’AirTag è un localizzatore a forma di bottone dal costo di soli 39 euro che permette di trasmettere la propria posizione a una rete proprietaria Apple. Il dispositivo è in grado di inviare un segnale sicuro ai dispositivi della mela morsicata più vicini, che in automatico inviano la posizione dell’AirTag ad iCloud.

Nel momento in cui il proprietario apre l’app Dov’è per cercare la posizione dell’oggetto smarrito, riesce a visualizzarlo su Apple Mappe. Da precisare che soltanto il proprietario dell’Apple AirTag è in grado di vedere la sua posizione; quindi, né Apple e né i dispositivi che aiutano con il tracciamento sanno a chi appartiene il localizzatore.

L’AirTag deve essere nascosto in un punto che non crea interferenze col segnale

Ritornando all’iniziativa lanciata dal New York PD, le forze dell’ordine invitano a non nascondere l’AirTag in un posto dove le lamiere dell’auto potrebbero schermare il segnale del dispositivo Apple.

Eric Adams, sindaco di New York, ha commentato questa iniziativa molto interessante, affermando che “il numero crescente dei furti d’auto (+13% rispetto allo scorso anno, n.d.r.) continua a far aumentare la criminalità nella nostra città. Questo semplice dispositivo, questo semplice AirTag, nascosto in una posizione dell’auto di cui una persona non è a conoscenza, è un eccellente strumento di localizzazione. È facile da monitorare. Puoi vedere in tempo reale dove si trova il veicolo”. Infine, è stato precisato che sarà comunque necessario contattare personalmente la polizia locale per segnalare il furto della propria vettura.