“Quadrifoglio 100° Anniversario”: l’edizione limitata di Giulia e Stelvio è sold out

Sono andate esaurite le 100 Giulia e 100 Stelvio “Quadrifoglio 100° Anniversario”, presentate alla stampa internazionale in occasione del centesimo anniversario del logo del Quadrifoglio Verde. Diventano dunque introvabili “collector’s car” con clienti nei cinque continenti.

Sono passati 100 anni da quando, il 15 aprile 1923, il pilota Ugo Sivocci portò alla vittoria nella Targa Florio la versione “Corsa” della RL, la prima Alfa Romeo della storia impreziosita dal benaugurante Quadrifoglio Verde. Da allora il Quadrifoglio è diventato simbolo del DNA di Alfa Romeo – Nobile Sportività Italiana – e identifica le più performanti vetture del marchio, non solo quelle impegnate nei circuiti di gara ma anche le più potenti ed esclusive vetture stradali. L’edizione limitata di Giulia e Stelvio “Quadrifoglio 100° Anniversario” mostra orgogliosamente la versione celebrativa dello storico logo riletto in chiave moderna dai designer del Centro Stile Alfa Romeo, che ne hanno preservato solidità ed eleganza facendolo evolvere nel punto colore. Un tocco cromatico contemporaneo, che rievoca gloriose vetture e celebri vittorie sportive del marchio entrate nell’immaginario collettivo. Sotto il cofano lavora un motore 2.9 V6 potenziato a 520 CV e differenziale autobloccante meccanico che ottimizza il trasferimento di coppia, aumentando stabilità, agilità e velocità in curva. Le nuove pinze freno sono color oro, calandra e calotte specchio in carbonio a vista. Negli interni, le nuove cuciture a vista color oro e il badge celebrativo su plancia impreziosiscono un ambiente sportivo dominato dal carbonio, con nuova finitura 3D, mentre il volante si presenta rivestito in pelle e Alcantara con cuciture nere e inserti in fibra di carbonio.

Giulia e Stelvio “Quadrifoglio 100° Anniversario” sono dunque il risultato di una centenaria ricerca dell’eccellenza tecnica applicata alle competizioni e alle vetture di produzione e si distinguono per un’esperienza di guida unica, diretta e coinvolgente da vere Alfa Romeo, e hanno saputo conquistare il cuore degli appassionati in tempo record.