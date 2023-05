Radical Motorsport aggiorna la SR1 allo standard XXR (per strada e pista)

La nuova versione da corsa della Radical SR1 offre un pacchetto con nuovo motore Generation 5 1.3 Litri da 200 cavalli

Radical Motorsport, ben conosciuta azienda che opera nel mondo delle competizioni, ha presentato nelle scorse ore l’ultimo aggiornamento per la sua supersportiva più amata e apprezzata dagli appassionati, che tra l’altro potrà essere utilizzata sia in pista che su strada (tramite omologazione attualmente prevista solo in Inghilterra). Stiamo parlando della SR1, vettura introdotta sul mercato più di dieci anni fa e che vuole colmare questo lasso di tempo con un pacchetto d’aggiornamenti denominato “XXR”, il quale è già stato adottato nei mesi scorsi sulle “sorelle” SR3 e SR10.

Le novità del pacchetto Radical SR1 XXR prevedono innanzitutto un nuovo bodykit aerodinamico con pinna posteriore vicina all’airbox, a cui si aggiunge una nuova gestione elettronica del propulsore che ha drasticamente aumentato l’efficienza, l’affidabilità e la sfruttabilità della vettura sul lungo periodo aumentando del 25% gli intervalli di manutenzione programmata (il cambio olio, per esempio, avviene ogni dieci ore). Lo stesso motore è stato aggiornato allo standard Generation 5 e si configura come un quattro cilindri a sedici valvole da 1,34 Litri capace di erogare 200 cavalli: è costruito direttamente da Radical Motorsport, che ha migliorato i tempi di riscaldamento, la lubrificazione, il peso delle masse non sospese, il sistema di accensione e la gestione del drive-by-wire. La produzione della SR1 XXR inizierà quest’estate con le prime consegne ai clienti previste per l’inizio del 2024.