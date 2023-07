Renault 5: un viaggio dietro le quinte della produzione dei prototipi

La nuova Renault 5 Electric è stata già prodotta in forma di prototipo presso il Centro Produzione Prototipi, presente nel cuore del Technocentre della casa automobilistica francese.

Nel cuore del Technocentre di Renault, situato nella regione parigina, si trova un luogo di grande importanza per l’innovazione automobilistica: il Centro Produzione Prototipi. Questo esclusivo stabilimento in miniatura, segreto e high-tech, è il luogo dove prendono vita i primi prototipi dinamici dei futuri modelli della gamma Renault, tra cui la Renault 5 Electric.

Questo centro, dove l’accesso è riservato e i cellulari sono vietati, è un luogo di grande riservatezza. Solo i dipendenti della casa automobilistica francese dotati di opportuna autorizzazione possono accedervi.

Creato 25 anni fa, il Centro Produzione Prototipi è un luogo unico nel suo genere. Il brand è uno dei pochi costruttori ad aver investito in uno stabilimento dedicato con mezzi e processi di assemblaggio rappresentativi delle linee di produzione delle sue fabbriche di veicoli.

Assemblaggio delle primissime Renault 5 Electric

Prima di passare alla produzione dei modelli di serie presso la fabbrica di Douai (nel nord della Francia), le prime Renault 5 Electric sono realizzate nel Centro Produzione Prototipi. Qui vengono elaborati tutti i muletti dei futuri modelli di serie dell’azienda.

Tutto inizia con i prototipi, che sono tecnicamente rappresentativi del futuro modello di serie. Prodotti da ottobre 2021, le Renault 5 EV di prova, che presentano la silhouette della Clio, sono state testate in Lapponia, soprattutto nell’ambito dello sviluppo e dei collaudi della nuova piattaforma CMF-B EV riservata alle auto 100% elettriche.

Ora sono prodotti i prototipi “vehicle check”, che rispecchiano fedelmente la futura vettura di serie, in termini di design. Questi veicoli mascherati percorrono poi, in lungo e in largo, le strade europee per mettere a punto gli ultimi dettagli.

Garantire il massimo livello di qualità

La fase di prototipazione è un vero e proprio punto di incontro tra la progettazione e l’industrializzazione dei modelli di serie. Questa fase traduce e poi convalida fisicamente tutte le ipotesi e i dati digitali elaborati a monte.

In questo modo, si scovano con una precisione di decimi di millesimi tutti i giochi e i dislivelli dei moduli della scocca e dei componenti provenienti dai fornitori. Viene testata anche tutta la parte software, connessioni ed impianto elettrico.

Sono stati costruiti fino ad ora oltre 60 prototipi della R5 Electric

Il Centro Produzione Prototipi del Technocentre può realizzare oltre una sessantina di veicoli rappresentativi della futura Renault 5 elettrica. Questi veicoli, testati a volte in condizioni estreme (freddo o caldo estremo, montagna, ecc.) e per tanti chilometri, consentiranno di perfezionare le prestazioni per i futuri clienti.

La nuova generazione dell’iconico modello rappresenta un passo importante per il futuro dell’automobilismo elettrico. Con la sua produzione, Renault dimostra ancora una volta il suo impegno verso un futuro più sostenibile e innovativo.