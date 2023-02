Renault Megane E-Tech Electric: il segreto della sua efficienza termica

La nuova Renault Megane E-Tech Electric adotta un sistema di riscaldamento innovativo con pompa di calore per l'abitacolo

Tra le novità più interessanti che sono state introdotte sulla nuova Renault Megane E-Tech Electric (qui l’articolo della nostra prova su strada), sicuramente il sistema di gestione termica della batteria e quello del riscaldamento dell’abitacolo rappresentano due importanti punti di forza che le permettono di ottimizzare nel miglior modo possibile sia l’autonomia elettrica che il livello di temperatura per i passeggeri senza il ricorso di un riscaldatore opzionale – che andrebbe a svantaggio della percorrenza massima con la singola ricarica.

Per quanto riguarda il pacco batterie, gli ingegneri della Renault hanno dotato Mégane E-Tech Electric di un sistema di regolazione della temperatura delle celle che, quando fa freddo, vengono riscaldate dalla circolazione del liquido del circuito termico del motore elettrico, oppure possono essere raffreddate mediante circolazione del liquido refrigerante durante le stagioni più calde.

Passando all’abitacolo, la Casa della Losanga ha introdotto un sistema a pompa di calore di ultima generazione che recupera il calore immagazzinato dalla batteria durante la ricarica rapida, ma anche quello prodotto dal motore quando è sottoposto a un carico pesante come durante i viaggi in autostrada. Il calore così catturato viene poi utilizzato per garantire il comfort termico degli occupanti: tale innovazione non solo raffredda naturalmente la batteria e il motore elettrico, ma utilizza anche fino alla metà dell’energia di una pompa di calore convenzionale per riscaldare l’abitacolo, senza ovviamente penalizzare le prestazioni durante la marcia.