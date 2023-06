Renault Rafale: debutta il nuovo SUV coupé top di gamma del brand

Renault ha presentato il nuovo Renault Rafale. Si tratta di un SUV coupé che arriverà in Europa nel corso della primavera del 2024 e solo con motorizzazioni ibride E-Tech. Condivide diverse caratteristiche con Austral ed Espace, tra cui la piattaforma CMD-CD.

Come promesso, Renault ha presentato ufficialmente il suo nuovo SUV coupé con il nome di Renault Rafale. Ispirato al mondo dell’aviazione, con il nome preso in prestito da un aereo da corsa degli anni ‘30, il Rafale vanta l’ultimo linguaggio di design adottato dalla casa automobilistica francese e le ultime tecnologie sviluppate internamente.

Sarà proposto esclusivamente con motori ibridi con tecnologia E-Tech e inoltre condivide diverse caratteristiche con l’Austral. Innanzitutto, alla base troviamo la piattaforma CMF-CD, utilizzata anche su Austral ed Espace.

Si posiziona nel segmento D dei SUV e vanta un corpo lungo 4710 mm, largo 1860 mm e alto 1610 mm, per un passo di 2740 mm. Secondo quanto affermato dal brand francese, il nuovo Rafale è il primo veicolo di serie dell’azienda a utilizzare pienamente il suo nuovo linguaggio estetico, creato dall’ex capo design Gilles Vidal.

Il design

Anteriormente, il SUV propone DRL a LED a forma di freccia e dei fari a LED. Il muso è caratterizzato anche da una griglia aerodinamica, che vanta una struttura in grado di dirigere in modo efficiente il flusso d’aria e concentrando il raffreddamento nella presa d’aria inferiore del paraurti.

Passando al profilo laterale, troviamo dei parafanghi scolpiti, un elegante rivestimento in nero lucido e delle linee nette lungo la parte inferiore delle portiere. Notiamo anche un tetto spiovente che gli conferisce l’aspetto di un SUV coupé e dei cerchi in lega da 20”.

Arrivando al posteriore, il Renault Rafale 2025 dispone di un vetro inclinato da 17° che ottimizza l’efficienza ed elimina la necessità di avere un tergicristallo posteriore. Non mancano fanali a LED a forma di Y disposti in alto, uno spoiler integrato sul portellone e un altro sul tetto e un elegante paraurti che nasconde dei terminali di scarico.

L’abitacolo

Per quanto concerne l’abitacolo, il nuovo Renault Rafale è dotato di cruscotto e digital cockpit OpenR ripresi da Austral ed Espace, quindi prevede un quadro strumenti digitale da 12.3 pollici, un sistema di infotainment con schermo touch da 12 pollici e un display head-up da 9.3 pollici.

L’allestimento Esprit Alpine include dei sedili sportivi rivestiti in Alcantara con cuciture tricolore e stemma Alpine illuminato sugli schienali. C’è anche un sistema di illuminazione ambientale intelligente che si adatta automaticamente in base all’ora del giorno.

Altre caratteristiche proposte dal Rafale includono un nuovo tetto panoramico in vetro Solarday (che si oscura o si schiarisce in base alle preferenze dei passeggeri), ampio spazio per la testa dei passeggeri posteriori (nonostante le sue linee da coupé), un generoso spazio per le ginocchia e un bagagliaio con capacità di 647 litri. La sicurezza è garantita da diversi sistemi avanzati di assistenza alla guida (ADAS), che portano anche la guida autonoma di Livello 2.

I motori

Come anticipato ad inizio articolo, il SUV coupé verrà offerto soltanto con propulsori E-Tech. In particolare, abbiamo un motore benzina turbo benzina a tre cilindri da 1.2 litri con potenza di 131 CV, abbinato a un propulsore elettrico, a un generatore di avviamento ad alta tensione e a una batteria agli ioni di litio da 2 kWh. La potenza complessiva è pari a 200 CV mentre la coppia massima è di 205 Nm. Ci sono anche la trazione anteriore e un cambio automatico multi-mode.

In un secondo momento, Renault lancerà una versione ibrida plug-in ad alte prestazioni chiamata Renault Rafale E-Tech 4×4 con potenza combinata di 300 CV. In questa configurazione, troviamo un motore elettrico aggiuntivo sull’asse posteriore che porta la trazione integrale e migliora le performance. Essendo una versione plug-in hybrid, inoltre, sarà in grado di percorrere alcuni km in modalità 100% elettrica con una singola ricarica.

Arriverà in Europa l’anno prossimo

Il Renault Rafale 2025 sarà disponibile in tutta Europa e in altri mercati selezionati a partire dalla primavera del 2024 nelle colorazioni White Pearl, Alpine Blue, Flame Red, Diamond Black e Ceramic Grey.

Al momento non abbiamo ancora informazioni sui prezzi, ma sappiamo che sarà costruito nello stabilimento Renault di Palencia (Spagna).