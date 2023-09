Renault Scenic E-Tech Electric: debutta il nuovo SUV 100% elettrico per le famiglie

Il nuovo Renault Scenic E-Tech Electric è stato presentato ufficialmente con numerose novità sia all'interno che all'esterno. Sarò proposto in più allestimenti e con motori elettrici dalla potenza massima di 220 CV.

Con la presentazione della concept car Scenic Vision lo scorso anno, Renault ha innescato una metamorfosi stilistica che oggi si riflette su vari modelli, compreso il nuovo Renault Scenic E-Tech Electric.

Quest’ultima incarnazione unisce la modernità e le funzionalità high-tech con i valori storici del brand francese, caratterizzati da umanità e vitalità. Le superfici ben lavorate offrono un gioco di luci e ombre che fonde estetica e funzionalità, dotando l’auto di una personalità inconfondibile.

È lungo 4,47 metri

Sfuggendo alla definizione tradizionale di monovolume, il nuovo Scenic E-Tech Electric è una pietra miliare nell’architettura delle auto familiari. Con cerchi di grandi dimensioni (che variano da 19” a 20”) e il tetto panoramico in vetro oscurabile Solarbay, il veicolo è un connubio di innovazione e versatilità. Le sue dimensioni – 4,47 metri in lunghezza, 1,86 metri in larghezza e 1,57 metri in altezza – lo rendono un modello senza precedenti per spaziosità e comfort.

La progettazione del nuovo Scenic E-Tech Electric è stata svolta tenendo in mente sia il conducente che i passeggeri. Il conducente beneficia di un sedile elevato che assicura sia sicurezza che dinamicità grazie all’inclinazione tipica delle berline. Per i passeggeri posteriori, lo spazio per ginocchia e testa è comparabile con le migliori auto familiari di segmento C.

Grande attenzione all’aerodinamica e all’efficienza

Renault ha dedicato grande attenzione all’aerodinamica, adottando soluzioni come i deflettori anteriori e i cerchi Oracle da 20” per ottimizzare l’efficienza e l’autonomia. Le maniglie delle portiere a scomparsa, oltre ad aggiungere un tocco moderno, contribuiscono a migliorare le prestazioni aerodinamiche del nuovo EV.

Con un passo di 2,78 metri, decisamente più lungo rispetto alla Megane E-Tech Electric, il nuovo Scenic 100% elettrico esprime robustezza e grinta. La piattaforma CMF-EV ha permesso ai designer di minimizzare gli sbalzi e posizionare le ruote agli angoli estremi della carrozzeria.

Gli elementi come le protezioni delle portiere e gli ski anteriori e posteriori, insieme alle barre al tetto, rafforzano un design che è sia robusto che aerodinamico.

La rivoluzione del design

Quando si parla del nuovo Renault Scenic E-Tech Electric, non si può non iniziare dalle sofisticate tecnologie presenti all’esterno. Iniziamo dall’elemento che colpisce immediatamente: il cofano orizzontale. Sagomato con linee distintive e simmetriche che sfociano in una quasi orizzontale linea sovrastante la calandra, il cofano del nuovo Scenic E-Tech Electric è una dichiarazione d’intenti in termini di potenza e solidità. I ritagli laterali che sovrastano i parafanghi sottolineano ulteriormente questi attributi.

Il frontale non è meno impressionante. Rinforza in maniera inequivocabile l’identità del brand francese con una serie di dettagli d’avanguardia. Il logo Nouvel’R posizionato in modo verticale e la nuova firma luminosa arricchiscono la griglia della calandra.

Quest’ultima è abbellita da piccole losanghe che cambiano aspetto a seconda dell’illuminazione e dell’angolo di visione. La griglia e i fari si integrano in un armonioso effetto high-tech.

La nuova firma luminosa adottata da Renault riflette la robustezza e la forza che sono nel DNA dell’azienda francese. I DRL dalla forma semiesagonale e posizionati verticalmente delineano la larghezza del veicolo, fornendo un ulteriore strato di sicurezza per gli altri utenti della strada. A ciò si aggiunge una sequenza di benvenuto luminosa che coinvolge sia i fari che le luci diurne.

Se esaminiamo i cerchi da 19” e 20”, notiamo che conferiscono al veicolo un look moderno e distintivo. La versione Esprit Alpine offre cerchi da 20” con un design unico: diamantati neri e laccati con vernice fumé, abbinati a una parte interna di colore grigio.

La casa automobilistica francese non ha tralasciato nessun dettaglio nell’ingegnerizzazione di questo innovativo modello, e ciò è evidente soprattutto nella zona posteriore. I fanali, situati strategicamente alle estremità della carrozzeria, catturano immediatamente l’attenzione.

Impiegando la tecnologia micro-ottica quando accesi, creano una luminosità dinamica che si trasforma in un effetto flottante quando sono spenti. Questo contribuisce non solo all’estetica, ma rafforza anche la presenza visiva del Renault Scenic E-Tech Electric 2024. E se parliamo di dettagli high-tech, non possiamo ignorare il monogramma Scenic che risiede proprio sotto il logo Nouvel’R.

Diverse colorazioni disponibili

Ora, spostiamoci sulle opzioni cromatiche disponibili per questo modello. Lo Scenic E-Tech Electric 2024 arriverà sul mercato con sei diverse colorazioni: Rosso Passion, Blu Notturno, Nero Etoilé, Grigio Scisto, Grigio Scisto Satinato (riservato all’allestimento Esprit Alpine) e Bianco Nacré.

A seconda del tipo di allestimento scelto, ci sarà anche la possibilità di optare per combinazioni bitono. Per esempio, sarà possibile scegliere una tinta metallizzata abbinata a un tetto in Nero Etoilé o Grigio Scisto.

Focalizziamoci ora sulle parti metalliche dell’auto elettrica: strutture, telaio, assali e altre componenti sono realizzati per il 37% in media da materiali riciclati. E va oltre: per le portiere e il cofano, questo valore sale all’80% grazie all’uso di alluminio riciclato.

Tali materiali provengono da un ciclo chiuso di produzione che contribuisce a ridurre l’impronta di carbonio e garantire la continuità nella disponibilità delle parti.

Innovazione anche nell’abitacolo

L’ecosostenibilità non si ferma alla carrozzeria. All’interno del nuovo Renault Scenic E-Tech Electric, i materiali sono attentamente selezionati per ridurre l’impatto ambientale. Il cruscotto è realizzato per l’80% con materiali riciclati mentre il rivestimento delle tasche portaoggetti e il pavimento dell’auto sono composti quasi interamente da materiali riciclati provenienti da bottiglie di plastica. Anche i tessuti dei sedili negli allestimenti Techno ed Esprit Alpine sono fatti con 100% di fibre riciclate.

Un’altra innovazione è l’uso di materiali di origine biologica. Il rivestimento del volante, ad esempio, è composto per oltre la metà da materiali come olio di ricino e cotone. La plancia è addirittura rivestita per il 43% da materiali di origine biologica come il kenaf.

In collaborazione con Saint-Gobain, il produttore francese ha sviluppato il nuovo tetto panoramico Solarbay, fatto in gran parte di vetro riciclato. La metà di questo vetro deriva da materie prime mentre il resto è ottenuto da scarti di produzione di vetro piano e automobilistico.

Dimenticate la pelle tradizionale: nel nuovo Scenic E-Tech Electric, l’azienda ha deciso di usare alternative più ecologiche. Il volante è rivestito in tessuto spalmato granulare mentre i sedili sono fatti di fibre riciclate.

Sul fronte delle batterie, Renault si distingue come la prima casa automobilistica ad affrontare l’intero ciclo di vita di questo componente molto importante di un veicolo elettrico. Il design modulare della batteria dello Scenic E-Tech Electric non solo facilita la riparazione, ma estende anche la sua longevità. Quando la batteria ha terminato il suo ciclo di vita, non finisce in discarica. Viene invece riutilizzata in diverse applicazioni, come lo stoccaggio stazionario di energia in edifici residenziali e uffici o in soluzioni mobili come imbarcazioni e macchinari.

Innovazione tecnologica senza l’uso di terre rare

Un punto di forza del nuovo modello a zero emissioni è sicuramente il suo motore elettrico sincrono a rotore avvolto. Questa tecnologia supera in efficienza quella basata su magneti permanenti e, soprattutto, elimina la necessità di terre rare.

Ciò non solo riduce i costi di produzione ma minimizza anche l’impatto ambientale. Lo stesso approccio è stato adottato per le batterie, escludendo anche in questo caso l’utilizzo di terre rare. Non va trascurato nemmeno l’aspetto acustico: la sua natura silenziosa contribuisce significativamente alla riduzione dell’inquinamento sonoro, un problema sempre più presente nelle aree urbane.

In termini di agilità, il Renault Scenic E-Tech Electric 2024 è una vera e propria forza della natura. Nonostante il passo allungato e la carreggiata più ampia rispetto alla Megane elettrica, il nuovo EV conserva un raggio di sterzata di soli 12 metri.

È il valore più basso del mercato, che garantisce una risposta ai comandi di guida praticamente istantanea. Questo è possibile grazie a un sistema di servosterzo elettrico e un sofisticato retrotreno multi-link Parallel Link, elementi che insieme assicurano precisione nelle sterzate e una tenuta di strada impeccabile. E con un diametro di sterzata tra marciapiedi di 10,9 metri, la maneggevolezza è garantita anche negli spazi più angusti.

Quando si tratta di stabilità e comfort, il nuovo Scenic si posiziona al top. L’angolo di rollio di soli 0,4° è un esempio di equilibrio perfetto tra confort e agilità. La vettura, inoltre, trae beneficio da un design altamente controllato della scocca e da sospensioni ottimizzate, che insieme forniscono un’aderenza eccezionale.

Diversi livelli di frenata rigenerativa

Renault ha dotato la sua nuova vettura di un sistema di frenata rigenerativa a quattro livelli, consentendo un recupero dell’energia cinetica ottimale.

In termini di potenza, il nuovo Renault Scenic elettrico è disponibile nelle versioni da 170 CV (125 kW) e 280 Nm e da 220 CV (160 kW) e 300 Nm. Prodotto nella Megafactory di Cléon e sviluppato dall’Alleanza Renault, il propulsore è stato creato senza l’uso di terre rare.

Inoltre, il costruttore francese offre due batterie: una da 60 kWh, che garantisce oltre 420 km di autonomia, e una più potente da 87 kWh, che alza l’asticella fino a oltre 620 km.

Ogni dettaglio è stato affinato per garantire performance ottimali. Le batterie sono state progettate per integrarsi in maniera impeccabile nella piattaforma CMF-EV. La batteria da 87 kWh è composta da 12 moduli con 16 celle ciascuno mentre quella da 60 kWh è strutturata con 12 moduli da 24 celle ciascuno

Uno dei punti forti del nuovo Renault Scenic E-Tech Electric è l’ampia gamma di soluzioni per la ricarica. È equipaggiato con un caricatore di bordo che supporta sia la ricarica in corrente continua (DC), tipica delle stazioni autostradali, che quella in corrente alternata (AC) delle colonnine domestiche monofase.

Grazie a innovazioni come la gestione termica delle batterie e la nuova tecnologia NMC di LG, il nuovo Scenic E-Tech Electric è la scelta ideale per viaggi di lunga durata. Inoltre, il sistema di recupero del calore prodotto dalla batteria e dal motore durante la frenata e la decelerazione permette di riscaldare l’abitacolo, offrendo così un ulteriore livello di efficienza.

Con una ricarica di soli 30 minuti, il veicolo è in grado di recuperare fino a 2 ore di autonomia in autostrada. Parliamo di circa 50 kWh con una potenza di ricarica che può arrivare fino a 150 kW.

Il sistema OpenR Link e l’app My Renault sono stati aggiornati

L’interfaccia utente è stata completamente rivisitata, sia nel sistema OpenR Link a bordo del veicolo che nell’app My Renault per smartphone. Ora è possibile programmare con facilità l’orario di partenza, la climatizzazione e la ricarica per tutta la settimana, oltre a regolare numerosi parametri come la temperatura di pre-condizionamento e gli orari precisi.

Quando si tratta di organizzazione degli spazi interni, la nuova auto elettrica si posiziona come leader nella sua categoria. Con un totale di 38,7 litri di spazio per vani portaoggetti ingegnosamente progettati, garantisce che ogni centimetro quadrato sia utilizzato al massimo per il comfort e la comodità dei passeggeri.

Se pensate che il lusso e il comfort siano prerogative esclusive delle berline di alta classe, preparatevi a cambiare idea. Il nuovo Renault Scenic E-Tech Electric è stato progettato per offrire un abitacolo altamente funzionale e accogliente.

Il bracciolo posteriore Ingenius è un elemento chiave dell’esperienza a bordo. Oltre a offrire 3,6 litri di vani portaoggetti, si adatta ai passeggeri con la sua funzionalità modulare: due parti amovibili e orientabili, due portabevande e ben due porte USB Type-C.

La comodità si estende anche al compartimento bagagli grazie a una botola di accesso che permette di inserire oggetti lunghi senza dover ribaltare i sedili posteriori o spostare altri elementi.

La luminosità dell’abitacolo è ulteriormente esaltata dalle tonalità chiare dei sedili e da un design moderno ed elegante. La versione Esprit Alpine offre sedili leggermente più scuri per enfatizzare l’aspetto sportivo del veicolo mentre la variante Iconic si distingue con inserti di tiglio negli interni.

Tanto spazio nel bagagliaio

Per quanto riguarda la capacità di carico, il produttore francese ha superato sé stesso. Il volume del bagagliaio si attesta a 545 litri, diventando un leader nel segmento. E se avete bisogno di più spazio, ribaltando la panchetta posteriore il volume sale fino a 1670 litri.

I suoni emessi dall’ultimo EV dell’azienda francese sono stati studiati fin nel minimo dettaglio. Dalla collaborazione tra Jean-Michel Jarre, Ircam e i team di sound design di Renault nascono due tipi di sonorità: il VSP (Vehicle Sound for Pedestrians) e la sequenza sonora di benvenuto.

Il VSP è stato ispirato da un brano dell’ultimo album di Jarre, “Oxymore”, e serve per avvisare i pedoni quando il veicolo si muove a meno di 30 km/h. A un livello differente, la sequenza di benvenuto, basata su composizioni esclusive di Jarre, accoglie i passeggeri con un breve filmato, con variazioni specifiche per la versione Esprit Alpine.

Ma non finisce qui: l’esperienza sonora viene ulteriormente amplificata grazie alla partecipazione attiva di Jean-Michel Jarre nella calibrazione dell’impianto audio dello Scenic E-Tech Electric. Il sistema, sviluppato in collaborazione con Harman Kardon, offre cinque modalità di ascolto che permettono un’ottimizzazione della resa sonora in base alla fonte utilizzata.

Un’esperienza sensoriale personalizzabile con Multi-Sense

L’innovazione non si ferma alla componente sonora: la tecnologia Multi-Sense del produttore francese permette una personalizzazione completa dell’esperienza a bordo, toccando non solo l’ascolto, ma anche la vista e il tatto.

Grazie a quattro modalità (Comfort, Sport, Eco e Perso), il conducente può modificare vari parametri come l’illuminazione ambientale, il comfort termico e la risposta del pedale. La piattaforma “Living Lights” consente, addirittura, di scegliere tra 48 colori diversi per illuminare l’abitacolo.

Durante le pause o le ricariche, il Renault Scenic E-Tech Electric pensa al benessere dei suoi occupanti. Il sedile elettrico può essere regolato automaticamente mentre la modalità Relax permette al conducente di usufruire di un massaggio su misura. Altri servizi come porte USB, sistema multimediale e tetto panoramico in vetro Solarbay, rimarranno attivi per 45 minuti così da garantire un comfort totale.

Grazie al sistema multimediale OpenR Link, basato su Android Automotive 12 e con integrazione Google, la connettività è stata portata a un livello successivo. Non solo potrete accedere al vostro account Google per una navigazione ancora più fluida, ma avrete anche a disposizione più di 50 applicazioni scaricabili direttamente dal Google Play Store.

In collaborazione con i team di Google, gli ingegneri di Renault hanno ottimizzato la funzione di pianificazione del percorso. Questo non solo migliora la selezione dei punti di ricarica ma ottimizza anche i tempi di viaggio e di ricarica. Il sistema è in grado di calcolare percorsi alternativi in tempo reale e tiene conto di variabili come le condizioni meteo per fornire stime di viaggio più precise.

L’intelligenza artificiale ottimizza l’esperienza di guida

Il cockpit digitale del nuovo modello full electric offre un design moderno e tecnologico. Composto da due schermi ad L ad alta risoluzione, il display fornisce una navigazione facile tra i menu e le informazioni. Ogni dettaglio riflette l’identità e i valori del marchio francese.

Il nuovo Scenic propone un’esperienza di guida ottimizzata grazie all’intelligenza artificiale (IA). L’IA interviene in diverse situazioni, fornendo suggerimenti tempestivi sul display centrale. Questi possono variare dalla regolazione della climatizzazione in condizioni di caldo eccessivo, alla chiusura dei finestrini quando è attivo un sistema di purificazione dell’aria.

E quando si tratta di sicurezza, il nuovo Renault Scenic E-Tech Electric non delude sicuramente. I fari utilizzano la tecnologia LED Adaptive Vision per adattarsi alle condizioni di guida, eliminando la necessità di fendinebbia. Inoltre, gli indicatori di direzione adottano uno scorrimento dinamico: si illuminano progressivamente, partendo dal centro del veicolo e muovendosi verso l’esterno, fornendo informazioni precise e tempestive sulla direzione in cui ti stai dirigendo.

Proseguendo, il nuovo Renault Scenic E-Tech Electric si distingue anche per le sue funzioni innovative dedicate alla sicurezza del conducente e dei passeggeri. La casa automobilistica francese non ha risparmiato in termini di tecnologie, focalizzando l’attenzione sia sul comfort che sulla sicurezza.

Tanta sicurezza a bordo per gli occupanti

Il Safety Coach è un sistema di assistenza integrato che mette il conducente al centro della propria sicurezza e quella degli altri. Basato su un algoritmo chiamato Safety Score, il sistema elabora dati in tempo reale attraverso sensori e una telecamera frontale. Tale tecnologia analizza la distanza dai veicoli circostanti, il rispetto dei limiti di velocità e il comportamento in corsia. Di conseguenza, offre consigli su misura per migliorare la guida e l’utilizzo degli ADAS.

Se dovesse accadere un incidente, il veicolo è dotato di un sistema di frenata automatica post-collisione che minimizza ulteriori danni. Ma non è tutto. Renault ha integrato anche tre dispositivi specifici: QRescue Renault, SD Switch e Fireman Access.

QRescue Renault è un QR Code che permette ai soccorritori di accedere a informazioni importanti sul veicolo. SD Switch è un meccanismo che disconnette la batteria dalla rete elettrica mentre Fireman Access fornisce un accesso rapido alla batteria in caso di incendio, riducendo drasticamente il tempo di intervento.

L’innovativo sistema Active Driver Assist del Renault Scenic E-Tech Electric 2024 amplifica le prestazioni del veicolo in condizioni di guida autonoma di Livello 2. Grazie al cruise control adattivo con funzione Stop & Go e al mantenimento nella corsia assistito da dati di geolocalizzazione, il veicolo si adatta in modo proattivo alle condizioni della strada.